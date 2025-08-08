Topdrukte op laatste dag Groningse 4daagse: ‘Heb al beloofd dat we het volgend jaar weer doen’

De eerste editie van de Groningse 4daagse eindigde vrijdag met een feestelijke intocht op de Grote Markt. Ruim 1.400 deelnemers liepen één of meerdere dagen mee. Zo’n tweehonderd extra wandelaars trokken alleen op de laatste dag hun wandelschoenen aan.

Door de extra deelnemers was het startvak die ochtend voller dan eerder in de week. De laatste dag liepen de deelnemers over de ‘Bommen Berend-route’ door het zuiden van Stad. Langs het parcours stonden extra boxen, zodat het publiek mee kon luisteren naar de live muziek op de Grote Markt.

De wandelaars konden de afgelopen week kiezen tussen twintig en veertig kilometer lopen per dag. De eerste wandelaars van de kortste route kwamen tussen 10.00 en 11.00 uur binnen. De meeste deelnemers liepen rond 12.00 uur over de finish, en rond 17.00 uur kwamen de laatste wandelaars over de streep. Naar schatting haalden net iets minder dan duizend deelnemers die alle vier dagen meeliepen de eindstreep.

‘Ontzettend blij’

“Dit is echt mega-geslaagd”, vertelt André Pater namens de organisatie van het evenement. “Er zijn heel veel mensen die hem hebben uitgelopen en veel toeschouwers die kwamen aanmoedigen. Ook hebben vrijwilligers soms veel meer gedaan dan afgesproken.”

Nog niet alles liep vlekkeloos tijdens de eerste editie van de 4daagse, vertelt Pater. Gedurende de vier dagen greep de organisatie op een paar punten in, na klachten van deelnemers. Pater legt uit: “Er was vraag naar extra wc’s. Die hebben we gisteren kunnen realiseren. Ook wilden de lopers graag extra water, dus dat hebben we uitgedeeld. Vandaag hielden we dat extra in de gaten in verband met het warmere weer. Ook hebben we geprobeerd om meer zitgelegenheid te creëren.”

Editie één smaakt naar meer

De komende weken gaat de organisatie gebruiken om de ervaringen van wandelaars te peilen. Maar voor Pater is een terugkeer vrijwel zeker: “De meeste deelnemers willen een tweede editie. ‘Vaker en ieder jaar’, hoor ik om me heen. Dus ik heb ze nu al beloofd: we gaan het volgend jaar gewoon weer doen.”

Hoewel Pater groei ziet in het evenement, lijkt de organisatie van plan om het niet te laten groeien tot de proporties van de Nijmeegse Vierdaagse. “Ik wil eigenlijk iedereen mee kunnen laten doen. Zeker om Groningen goed op de kaart te zetten. Maar ik zou het zelf heel mooi vinden als we het hier op de Grote Markt kunnen laten bestaan. Dat betekent wel dat we het onder een bepaald aantal moeten houden om het hier te kunnen laten plaatsvinden. Zo groot als Nijmegen is nog niet meteen het idee.”