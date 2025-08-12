Timmeren, chillen en wheelies tijdens Timmerdorp Groningen

Timmerdorp Groningen is dit jaar Avonturendorp, met hutten bouwen, koken en experimenteren.

Dinsdag reden kinderen een zelfgemaakt rolstoelparcours en ontdekten zo het belang van toegankelijkheid.

Jongeren van 8 t/m 12 jaar bouwen niet alleen hun eigen hut, maar krijgen ook de kans om nieuwe vaardigheden te ontdekken en uit te proberen. In het AvonturenLab werken de kinderen aan bijzondere uitvindingen, creatieve knutselprojecten en technische experimenten. In de buitenkeuken leren ze zelf koken, van eenvoudige recepten tot echte buitenkooktechnieken.

Een van de hoogtepunten van dinsdag was de rolstoelervaring: deelnemers konden via een zelfgemaakt parcours ervaren hoe het is om zich in een rolstoel te verplaatsen. Dit onderdeel maakte niet alleen veel indruk, maar liet ook zien hoe belangrijk toegankelijkheid is en hoe iedereen op zijn eigen manier kan meedoen.

Met het nieuwe thema wil Timmerdorp Groningen benadrukken dat het evenement laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk moet blijven. Het is een plek waar vindingrijkheid, vakmanschap, techniek en creativiteit samenkomen. Jaarlijks zorgen enthousiaste begeleiders, vrijwilligers en kinderen samen voor een week vol samenwerking, ontdekkingen en onvergetelijke momenten.

Timmerdorp Groningen sluit zaterdag 31 augustus af met een groot slotfeest.