Timmerdorp voor resterende weken uitverkocht

Timmerdorp Groningen is dit jaar met een snelweg, rotonde en afritten en inclusief evenement. Foto: Frans Kerver / ingezonden

Timmerdorp Groningen is voor de resterende twee weken uitverkocht. Dat laat de organisatie weten.

Vorige week, bij de start van het evenement, liet men weten dat er nog een aantal kaarten beschikbaar waren. “Inmiddels zijn deze uitverkocht. Er zijn alleen nog voorrangskaarten beschikbaar voor kinderen in een rolstoel.” Timmerdorp Groningen is dit jaar een inclusief evenement. De organisatie heeft een snelweg en een rotonde aangelegd. Ook zijn er diverse afritten naar onderdelen die van belang zijn voor het Timmerdorp. Daardoor kunnen ook kinderen in bijvoorbeeld een rolstoel dit jaar meedoen.

Timmerdorp begon afgelopen week. Dit jaar kan er drie keer vier dagen getimmerd en gebouwd worden, hoewel het volgens de organisatie allang niet meer een evenement is dat alleen draait om hamers en spijkers: “We proberen vooral te luisteren naar waar behoefte aan is en daar proberen we invulling aan te geven. De afgelopen jaren kregen we bijvoorbeeld de opmerking dat kinderen het zo leuk vinden om te koken. Daarom bieden we dat dit jaar aan. Er is een buitenkeuken geïnstalleerd waar op een kampvuur gekookt kan worden. Maar we hebben ook een theater, een stuntbaan en een heus persbureau. Eén van onze vrijwilligers leek het leuk om een persbureau op te zetten dat dagelijks een krant verspreidt.”