Timmerdorp Groningen sluit zaterdag af met groot feest

Timmerdorp Groningen is dit jaar met een snelweg, rotonde en afritten en inclusief evenement. Foto: Frans Kerver / ingezonden

De afgelopen weken is er bij TuinindeStad druk gewerkt aan het bouwen van de mooiste hutten voor Timmerdorp Groningen. Vandaag, op zaterdag, vindt het afsluitende Timmerfeest plaats.

“In de afgelopen drie weken hebben veel kinderen meegewerkt aan het Timmerdorp”, laat de organisatie weten. “Alle kinderen die hebben meegewerkt, zijn uitgenodigd voor het slotfeest. Het wordt een groot feest dat tevens dient als open dag.” De concerndirecteur van de gemeente Groningen opent het slotfeest, bijgestaan door de kinderburgemeester. “Er is de afgelopen periode een prachtige wijk ontstaan, met een oprit en rotonde, waardoor het ook toegankelijk is voor bezoekers die minder goed ter been zijn.”

De kinderen hebben de afgelopen periode van alles bedacht over de functie van hun bouwwerken. Tijdens het slotfeest komt alles tot leven. “Zullen er drankjes geschonken worden? Gaat er iemand optreden in het theater? Werkt de afgesproken samenwerking tussen de kinderen die horecaondernemer zijn?” Naast alle meewerkende kinderen zijn ook alle vrienden, familieleden en buren welkom. Eigenlijk is iedereen welkom. Het slotfeest wordt gevierd met een vrijmarkt. Het wordt een leuke dag, met één belangrijke regel: het Timmerdorp heeft op deze zaterdag haar eigen geld: de kiddo. Een kiddo kost ongeveer 1,50 euro, al kan de waarde fluctueren, net als in een open economie.

Het was het derde jaar op rij dat Timmerdorp Groningen plaatsvond bij TuinindeStad. De voorgaande edities vonden plaats op het voormalige Suikerunieterrein.

Verslaggever Laurens Jove Rodriguez maakte een reportage over het onderwerp: