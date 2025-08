Timmerdorp Groningen klaar voor de start: “Kinderen in rolstoel kunnen dit jaar volop meedoen”

Timmerdorp Groningen is dit jaar met een snelweg, rotonde en afritten en inclusief evenement. Foto: Frans Kerver / ingezonden

Timmerdorp Groningen staat op het punt van beginnen. Vanaf maandag verrijst er op het terrein van Tuinindestad aan de Tarralaan een nieuwe woonwijk. Volgens organisator Frans Kerver kan het terrein naar eigen inzicht worden ingericht.

Frans, hebben jullie er al zin in?

“Jazeker, we hebben er ontzettend veel zin in. Vandaag konden de deelnemers aan de eerste week hun polsbandje ophalen. Op zulke momenten zie je al het enthousiasme. De afgelopen week hebben wij volop voorbereidingen getroffen. We hebben het terrein toegankelijk gemaakt en bijvoorbeeld een snelweg en een rotonde aangelegd. Ook zijn er diverse afritten naar onderdelen die van belang zijn voor het Timmerdorp.”

Met de snelweg en de afritten zijn jullie een toegankelijk evenement geworden voor kinderen die bijvoorbeeld in een rolstoel zitten…

“Dat klopt. De aanleiding daarvoor is een symposium over Risicovol Spelen dat we afgelopen voorjaar hebben bijgewoond. Dat was heel interessant. We hebben onszelf toen afgevraagd hoe we dat kunnen toepassen. De vraag is dan of het werkt. Daarom hebben we in juni een test gedaan. Leden van het Wheelchair Skills Team kwamen langs om de toegankelijkheid te testen. Dat lukte. Daardoor zijn we dit jaar een inclusief evenement, wat betekent dat alle kinderen mee kunnen doen.”

Tekst gaat verder onder de foto:

Dit jaar is er zelfs een heuse stuntbaan met wipwap die dit weekend werd uitgetest. Foto: Frans Kerver / ingezonden

Timmerdorp is allang niet meer alleen een evenement waarbij er met spijkers en hamers in de weer wordt gegaan, toch?

“We proberen vooral te luisteren naar waar behoefte aan is en daar proberen we invulling aan te geven. De afgelopen jaren kregen we bijvoorbeeld de opmerking dat kinderen het zo leuk vinden om te koken. Daarom bieden we dat dit jaar aan. Er is een buitenkeuken geïnstalleerd waar op een kampvuur gekookt kan worden. Maar we hebben ook een theater, een stuntbaan en een heus persbureau. Eén van onze vrijwilligers leek het leuk om zo’n persbureau op te zetten. Om dat extra cachet te geven, hebben we een tweedehands typemachine op de kop weten te tikken.”

Geeft dat ook de rijkdom van dit evenement aan? Dat kinderen uitgedaagd worden om op verschillende gebieden iets te leren?

“Hoe het uitpakt, is voor ons een grote vraag. Wij hebben de inrichting gedaan en de spullen klaargezet. Het is nu aan de kinderen om er wat van te maken. Hoe ziet dat eruit? Morgen beginnen we met het aangeven van de grenzen van het terrein: tot hier en niet verder. Daarna laten we zien welke voorwerpen en welk speelgoed er aanwezig is. En dan is het aan de kinderen om er invulling aan te geven. Het kan zo zijn dat iedereen morgen begint met het timmeren van een hut. Maar het kan ook zijn dat het theater of het persbureau ineens veel belangstelling krijgt.”

Er zijn dus wat wijzigingen ten opzichte van de afgelopen edities…

“Dat klopt. Wat vooral een gevolg is van het luisteren naar de kinderen. De komende weken is in principe ook alles mogelijk. De vrijwilligers hebben een cursus gevolgd over hoe ze zich moeten opstellen. Vraagt een kind of iets mag, dan is het antwoord altijd ‘ja’. Er wordt wel een onderscheid gemaakt tussen gevaar en risico. Bij gevaar wordt ingegrepen, bij risico houdt men het in de gaten. Een andere wijziging is trouwens dat het Timmerdorp dit jaar drie keer vier dagen is. Vorig jaar hadden we vier weken van elk drie dagen, maar dat bleek te beperkt te zijn.”

Is er daardoor wat meer tijd en ruimte om te spelen?

“Dat klopt. Vorig jaar zagen we bijvoorbeeld dat er kinderen waren die zich op de eerste dag met andere zaken bezighielden. Op de laatste dag besloten ze dan alsnog een hut te gaan bouwen. Maar op dat moment was de tijd beperkt om het af te maken. Door drie keer vier dagen aan te bieden, is er wat meer ruimte om dingen te maken en ook om te spelen.”

Hoe gaat het met de aanmeldingen?

“Daar gaat het goed mee. In de eerste en tweede week zitten we op ongeveer zestig aanmeldingen. In de laatste week zitten we op ongeveer honderd. Het aantal aanmeldingen is gebaseerd op het aantal begeleiders. Hoe meer begeleiders we hebben, hoe meer kinderen we een plekje kunnen geven. In de eerste twee weken hebben we nog dagkaarten beschikbaar. De naam zegt het al, dit zijn kaarten voor één dag. Ze zijn geschikt voor kinderen die de kat uit de boom willen kijken: ‘Is het iets voor mij? Vind ik het leuk?'”

Stel dat ik aanspraak wil maken op zo’n dagkaart. Kan ik me dan ’s ochtends melden op het terrein?

“Ik zou daarvoor onze website bezoeken. Dan weet je ook direct of er nog dagkaarten beschikbaar zijn. We willen uiteraard niemand teleurstellen. Het zou jammer zijn als je op je fiets van de andere kant naar Tuin in de Stad komt gesneld, terwijl er op die dag geen dagkaarten meer beschikbaar zijn. Om teleurstellingen te voorkomen, adviseren we je dus om de website te bezoeken.”

Tot slot. Je klinkt enthousiast. Zou je zelf ook mee willen doen aan het evenement?

“Haha, absoluut. Maar dat mag niet. Ik mag pas iets gaan doen als kinderen mij om hulp vragen. Dan mag ik in actie komen. Maar wie weet kan ik nog undercover gaan. Als ik zie wat we hebben opgebouwd, kan ik niet tot een andere conclusie komen dan dat kinderen hier een prachtige tijd gaan hebben.”

