TikTok Tammo doet mee aan De Slimste Mens

Foto via Instagram TikTok Tammo

Johannes Peetsma, beter bekend als TikTok Tammo, is vanaf 1 september één van de deelnemers in het nieuwe seizoen van De Slimste Mens.

‘Grunnfluencer’ TikTok Tammo werd populair tijdens de coronapandemie met humoristische video’s in het Gronings. Zijn uitspraak “Dikke bak met biet’n!” werd landelijk bekend. In 2020 werd hij uitgeroepen tot Groninger van het Jaar. Peetsma is daarnaast muzikant met zijn vijfkoppige band.

Naast TikTok Tammo doen veel andere bekende Nederlanders mee. Onder hen zijn Rob Jetten, Rudolph van Veen, Merel Westrik, Thomas van Luyn en ex-wielrenner Laurens ten Dam.

Het 26e seizoen van De Slimste Mens is vanaf maandag 1 september te zien 21.30 uur bij KRO-NCRV op NPO 1. Vanaf welke aflevering TikTok Tammo zijn opwachting maakt, is nog niet bekend.