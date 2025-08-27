Tieme de Jong keert terug bij Lycurgus, Van Solkema, Brilhuis en Sunde blijven

Tieme de Jong - Foto via Lycurgus

Tieme de Jong keert na twee jaar terug bij Lycurgus Groningen. Dat maakte de club woensdagavond bekend. Lycurgus laat weten dat Gijs van Solkema, Martijn Brilhuis en Jo Gladsøy Sunde voor het komende seizoen hebben bijgetekend.

De Jong kijkt positief terug op zijn periode bij andere clubs, maar laat weten blij te zijn om terug te zijn in Stad: “Terugkeren bij Lycurgus voelt als het oude nest. Ik ben blij terug te zijn bij iets bekends en vertrouwds. Afgelopen seizoen speelde ik bij twee clubs en dat vraagt zowel mentaal als fysiek wel wat van je. Je weg vinden in een nieuwe omgeving kost energie. In Groningen ben ik bekend.”

Naast de terugkeer van De Jong kan coach Sam Gortzak komend seizoen ook rekenen op het trio Gijs van Solkema, Martijn Brilhuis en Jo Gladsøy Sunde. Spelverdeler Van Solkema begint aan zijn tweede seizoen in Groningen. Volgens Gortzak moet Brilhuis dit jaar het ‘puntenkanon’ gaan worden. Sunde kwam halverwege vorig seizoen naar Groningen en volgens de Noor gaat hij nu voor een herkansing met een volledig seizoen.