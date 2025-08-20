Thesinge staat komende dagen in het teken van magie en acrobatiek op Zummerspeulen

Vorig jaar trokken de Thesinger Zummerspeulen veel deelnemers. Foto: Meranda Spanjer

Het is een van de evenementen waar in Thesinge elk jaar reikhalzend naar uit wordt gekeken: de Thesinger Zummerspeulen. Donderdag en vrijdag maken zo’n zestig kinderen zich op voor plezier en gezelligheid op het sportveld in het dorp. Een gesprek met Anita van der Veen van de organisatie.

Anita, hoe gaat het met de voorbereidingen?

“Wij zijn er helemaal klaar voor. Toch worden we vaak op de laatste momenten nog verrast. Zojuist kreeg ik nog een telefoontje van iemand die vroeg of hun kind zich nog aan kan sluiten bij ons programma. En natuurlijk kan dat. Bij ons is iedereen welkom. De afgelopen dagen hebben we uiteraard de voorbereidingen getroffen door onder andere eten en drinken in te kopen. Maar één kind meer of minder maakt in dit geval geen verschil. Daar passen we een mouw aan.”

Wat zijn de Thesinger Zummerspeulen?

“Het is een tweedaags evenement dat we al heel wat jaren organiseren in het dorp. Er zitten vaste elementen in die elk jaar terugkeren en onderdelen die elk jaar anders zijn. Daarmee proberen we het leuk en interessant te houden voor de groep voor wie het bedoeld is, en dat zijn kinderen tot en met dertien jaar. Dat klinkt misschien een beetje als een gekke leeftijd, maar we hebben hier specifiek voor gekozen. In theorie betekent het dat brugklasleerlingen van de eerste klas ook nog mee mogen doen. Maar er zijn ook kinderen die op de lagere school wel eens blijven zitten. En we willen voorkomen dat zij, als ze in groep 8 zitten, niet mee kunnen doen.”

Hoe ziet het programma er de komende dagen uit?

“Alles draait dit jaar om circus. We beginnen morgenochtend op ons sportveld met knutselen en hutten bouwen. Dat zijn de vaste onderdelen. Daarvan kun je echt zeggen dat het een fundament van deze dagen is. En om 15.00 uur gaan we dan langzaam toewerken naar het thema. We hebben de organisatie ‘Circus op School’ bereid gevonden om naar Thesinge te komen. Dit was mogelijk dankzij subsidies. Circus op School is een landelijk actieve organisatie die samen met kinderen een circusvoorstelling bedenkt en deze ook uitvoert. En dat is precies wat we morgen gaan doen.”

Acrobatiek en magie in Thesinge!

“Hoe de show eruit gaat zien, is nog onbekend. Dat is namelijk volledig aan de kinderen. Samen met de medewerkers van Circus op School wordt er een programma bedacht en geoefend. En ’s avonds vindt dan op het terrein de grote voorstelling plaats. Daar zijn ouders, verzorgers en opa’s en oma’s voor uitgenodigd. Ik verwacht dat het iets heel leuks en gezelligs op gaat leveren.”

En dan is er ook nog de vrijdag…

“Op de tweede dag verhuizen we naar Ten Boer. Vanaf 11.00 uur vindt er een speurtocht plaats door het dorp, die eindigt bij bakkerij Henk Post. Bij Henk mogen de kinderen achter de schermen kijken en krijgen ze ook wat lekkers. Daarna gaan we naar het openluchtzwembad in het dorp, waar een frisse duik genomen kan worden. Dat is in grote lijnen het programma dat we de kinderen aanbieden.”

Hebben zich al veel kinderen aangemeld?

“We hebben niet te klagen. Vorig jaar hadden we een vrij grote groep die 11, 12 jaar oud is. In principe mogen zij nog een keer meedoen, maar je ziet dat dit wat lastiger wordt. Dus dit jaar is de gemiddelde leeftijd wat lager. In totaal hebben zich 58 kinderen aangemeld, en dat is een aantal waar we erg blij mee zijn. De kinderen die overigens mogen deelnemen, moeten in Thesinge of Garmerwolde wonen of een directe verbinding hebben met het dorp. Stel dat opa en oma in het dorp wonen en regelmatig op een kleinkind passen, dan is dat een link waarbij je mee mag doen. En dat geldt ook voor kinderen van buiten de dorpen die lid zijn van een van de sportverenigingen in beide dorpen.”

Ik hoor ontzettend veel enthousiasme…

“Absoluut. Dat hoor je bij mij, maar ook bij de andere vrijwilligers die bij dit evenement betrokken zijn. Het is een heel mooi programma dat we al jaren aanbieden. En dit jaar is ook een bijzondere editie. Het is namelijk de laatste keer dat het op het sportveld in het dorp gehouden kan worden. Het sportveld wordt verplaatst. We hebben nu een prachtige, groene en mooi omzoomde plek, maar we krijgen er ook een hele mooie plek voor terug. De nieuwe locatie zal bij het dorpshuis liggen, waardoor er een mooie combinatie mee gemaakt kan worden, bijvoorbeeld op het gebied van sanitaire voorzieningen en horeca. Dat hebben we nu niet.”

Stel dat er nu kinderen uit de dorpen dit artikel lezen: kunnen zij zich nog aansluiten?

“Jazeker. Ze kunnen altijd nog contact met ons opnemen. Wat ik al zei: daar passen we een mouw aan.”