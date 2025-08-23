Thesinge sluit zomervakantie af met clowns en acrobatiek in circustent

Foto: Meranda Spanjer

In Thesinge vonden de afgelopen dagen de Thesinger Zummerspeulen plaats. Het evenement werd voor de achtste keer gehouden. Anita van der Veen van de organisatie kijkt terug op een succesvol evenement waar zo’n zestig kinderen uit het dorp aan deelgenomen hebben.

Anita, hoe kijk je terug op de afgelopen dagen?

“Het was super fantastisch. De sfeer was heel relaxed, het weer was prachtig en we konden een mooi programma aanbieden. Het mooiste moment vind ik altijd de laatste avond, als de kinderen uitgeput naar bed gaan. Ze hebben het enorm fijn gehad en ik weet zeker dat ze volgende week op school mooie verhalen te vertellen hebben.”

De Zummerspeulen vonden plaats op donderdag en vrijdag. Hoe zag het programma eruit?

“We zijn donderdagochtend begonnen met een timmerdorp, een vast onderdeel van de Zummerspeulen, waar kinderen hutten konden bouwen en knutselen. ’s Middags hadden we ‘Circus op School’ uitgenodigd, wat mogelijk was dankzij subsidies. Deze landelijke organisatie heeft een circustent op ons sportveld opgebouwd en heeft samen met de kinderen een circusvoorstelling bedacht. Vanaf 15.00 uur zijn de kinderen in groepjes aan de slag gegaan.”

Hoe werkt zoiets?

“Een medewerker van Circus op School ging samen met onze vrijwilligers aan de slag. De groepjes waren ingedeeld op leeftijd: de jongste kinderen kregen makkelijkere acts, zoals clowntjes, terwijl de oudere kinderen een programma bedachten met acrobatiek, jongleren en balanceren op een bal. Na flink oefenen volgde ’s avonds de voorstelling in de circuspiste. De tribune was helemaal vol met ouders, opa’s en oma’s en andere geïnteresseerden. De kinderen en ouders hebben een prachtige avond gehad.”

Het lijkt me voor jullie ook spannend, zo’n nieuw onderdeel…

“Dat is zeker spannend. Maar door de indrukwekkende circustent ontstond er direct een leuke sfeer. Zo’n grote tent op het sportveld was een echte eyecatcher. Na afloop kregen de kinderen popcorn en suikerspin, waarbij de suikerspin het populairst was. Je kunt je voorstellen dat veel kinderen stuiterend naar bed zijn gegaan. Een deel overnachtte op het sportveld, wat ook een vast onderdeel is van ons programma. Alleen de kinderen die ouder zijn dan acht jaar mogen hier aan deelnemen. Uiteraard zijn er tijdens de nacht begeleiders aanwezig. Uiteindelijk hebben achttien kinderen hier aan deelgenomen, hebben ze bij een kampvuur gezeten, waar mooie verhalen werden verteld, zijn gaan slapen, om vervolgens in de ochtend te worden gewekt voor een gezamenlijk ontbijt.”

Het tweedaagse programma was de tweede dag wezenlijk anders…

“Na het ontbijt voegden de andere veertig kinderen, die thuis hadden geslapen, zich rond 10.00 uur bij de groep. We zijn naar Ten Boer gefietst voor een speurtocht met spelonderdelen. De verzamelde letters bij de spellen vormden het woord ‘circus’, wat alle groepjes goed geraden hebben. De speurtocht eindigde bij bakkerij Henk Post, waar de kinderen een lunchpakketje kregen. Dit hebben ze opgegeten bij het openluchtzwembad, waarna het tijd was voor een frisse duik.”

En een frisse duik was het, want het was gisteren niet echt tropisch…

“De kinderen uit Thesinge zijn heel dapper. Vrijwel iedereen is het water ingegaan, terwijl het maar 18 graden was. Een paar kwamen rillend met blauwe lippen weer uit het water, voor hen wachtte een warme douche en droge kleren. Rond 15.30 uur waren we weer terug in Thesinge. Als organisatie hebben we de laatste spullen opgeruimd en een nazit gehad. De kinderen zijn naar huis gegaan en zijn, voor zover ik heb begrepen, vroeg gaan slapen. We kijken terug op twee prachtige dagen. Dat is het mooiste, toch? Als mensen met een grote glimlach naar huis gaan.”

Acht jaar Thesinger Zummerspeulen, het gaat langzaam richting een lustrum…

“Absoluut. Volgend jaar vindt het plaats op 13 en 14 augustus. Wat zo leuk is, is dat dit evenement gedragen wordt door een stuk of acht vrijwilligers die echt de kar trekken. Inmiddels melden zich ook vrijwilligers aan die in de beginjaren nog deelnemer waren. De kinderen die bij de eerste editie 11 of 12 jaar oud waren, zijn nu ongeveer 20. Dat vinden we heel mooi. Zelf ben ik nog lang niet van plan te stoppen, maar het zou prachtig zijn als we dit evenement van generatie op generatie door kunnen geven. Dat is de hoop. Als jonge mensen zich aanmelden als vrijwilliger, maakt mij dat heel gelukkig.”