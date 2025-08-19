Tbs’er uit Van Mesdag wordt vervolgd voor poging tot moord met terroristisch motief

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Tbs’er Malek F, die begin april een mede-patiënt aanviel met een mes op het sportveld van FPC Van Mesdag, wordt vervolgd voor een poging tot moord met een terroristisch motief.

Dat bleek dinsdag tijdens een voorbereidende zitting in de rechtbank Groningen, stelt RTV Noord.

Het slachtoffer van de steekpartij heeft een Joodse achtergrond. De 39-jarige verdachte zelf is een Palestijnse Syriër. De in Stad opgenomen F. kreeg zijn tbs opgelegd, omdat hij in 2018 in Den Haag drie willekeurige voorbijgangers neerstak. In 2021 werd hij daarvoor veroordeeld tot tbs, omdat hij volledig ontoerekeningsvatbaar werd geacht.

Volgens de officier van justitie is het aannemelijk dat ook de aanval in Van Mesdag-kliniek van april een terroristisch motief had. F. heeft daarover nog geen verklaring afgelegd. Inmiddels heeft hij laten weten dat hij toch een verklaring wil geven. Wanneer dat gebeurt, is nog niet duidelijk.

De rechtbank besloot dinsdag dat F. in hechtenis blijft. Wanneer de inhoudelijke behandeling van de zaak plaatsvindt, is nog onbekend.