‘Supporters Heerenveen volgende week welkom in de Euroborg’

Foto Wouter Holsappel.

De veiligheidsproblemen rond de Euroborg zijn opgelost. Dat meldt directeur Frank van Mosselveld aan RTV Noord. Supporters van Heerenveen zijn volgend weekend welkom in het stadion van FC Groningen.

De FC was bezorgd over de veiligheid van supporters van de uitspelende club. Het was daarom onduidelijk of fans van SC Heerenveen op zaterdag 16 augustus welkom waren in de Euroborg. Het heeft te maken met de herinrichting van het Europapark. De betonnen muur die de verschillende supportersgroepen van elkaar scheidde is verdwenen vanwege de bouw van een nieuw fietspad dat langs de parkeerplaats van uitsupporters aan de Bornholmstraat loopt.

Volgens Van Mosselveld heeft de gemeente na overleg met FC Groningen aanpassingen uitgevoerd, zodat het stadion toegankelijk is voor de supporters van de FC en de gasten.