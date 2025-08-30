Supervrijwilliger Henk wordt bij zijn De Widde Meuln in Ten Boer verrast met koninklijke onderscheiding: “Had niks in de gaten”

Henk, zijn vrouw en burgemeester Roelien Kamminga (l) bij zijn geliefde De Widde Meuln. Foto: Rieks Oijnhausen

De verrassing kon zaterdag niet groter zijn voor de 79-jarige Henk Woltjer uit Ten Boer. Bij De Widde Meuln werd hij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Een gesprek met molenaar en medevrijwilliger Jan Homan.

Jan, jullie hebben Henk vanochtend flink weten te verrassen, hè?

“Ik wist al een behoorlijke tijd dat Henk een onderscheiding zou krijgen. Het is dan wel heel moeilijk om je lippen stijf op elkaar te houden. Henk is hier ook vrijwilliger; hij doet al twintig jaar allerlei onderhoudsklusjes. Dat betekent dat je elkaar regelmatig tegenkomt. Ik moest heel voorzichtig zijn met wat ik zei. Het is gelukt. Tot op de allerlaatste seconde had hij niets in de gaten.”

Hoe zou je Henk omschrijven?

“Iedereen in Ten Boer kent Henk. Je zou hem kunnen beschrijven als een supervrijwilliger. Hij is actief bij de molen, maar ook binnen de kerkgemeenschap, het dorpshuis, en als vrijwillig verkeersregelaar voor Dorpsbelangen. Daarnaast was hij actief binnen de Sportrecreade. Henk is iemand die altijd wil helpen en geen ‘nee’ kan zeggen. Ik zou hem omschrijven als erg sociaal, superhandig met alles, en iemand die nooit een onvertogen woord zal zeggen. Hij laat iedereen in zijn waarde. Het is een prachtvent.”

Tekst gaat verder onder de foto’s:

Foto: Rieks Oijnhausen Foto: Rieks Oijnhausen

Hoe hebben jullie hem verrast?

“Het idee om hem een Koninklijke Onderscheiding te geven is afkomstig van de buurtvereniging Tuss’n Daip en Knoal, die dit jaar zestig jaar bestaat. Hun festiviteiten vinden vandaag plaats. Henk is ook bij deze vereniging actief, en zij hebben het plan opgevat om hem te verrassen tijdens hun lustrum. De buurtvereniging grenst aan de molen, dus daarom was besloten om een deel van de festiviteiten hier te laten plaatsvinden.”

En hij had echt niets in de gaten?

“Ik zal het je nog sterker vertellen: vanochtend om 08.30 uur was hij hier nog om de vlaggetjes in de molen op te hangen en alles feestelijk aan te kleden. Hij had op dat moment nog geen idee. Bij de opening van de festiviteiten was burgemeester Roelien Kamminga (VVD) aanwezig. Op een gegeven moment riep zij Henk naar voren. Tegelijkertijd kwam zijn familie achter de molen vandaan, waar ze zich hadden verstopt. Het gezicht van Henk was prachtig; hij dacht ‘wat moeten die nu hier allemaal?’ Daarop vertelde de burgemeester wat er ging gebeuren. Niet veel later kreeg hij de versierselen uitgereikt. Het is fantastisch dat het zo heeft uitgepakt. Dat verdient Henk ook.”

Feestelijk programma voor lustrum buurtvereniging

Het jubileum van de buurtvereniging wordt zaterdag uitgebreid gevierd. Zo is er een onthulling van de buurtvlag, en voor de kinderen een pannenkoekenfestijn en een kleurpet. In de middag zijn er springkussens en Oudhollandse spellen. Het feest wordt in de avond afgesloten met een barbecue en muziek van Party Blaauw.