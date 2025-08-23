Strijdend FC Groningen komt in Eindhoven te kort voor resultaat

FC Groningen heeft zaterdagavond niet voor een stunt kunnen zorgen op bezoek bij landskampioen PSV. De ploeg van trainer Dick Lukkien leverde strijd, kwam twee keer tot scoren, maar kwam uiteindelijk te kort voor een resultaat: 4-2.

Groningen startte fel en zette de Eindhovense formatie brutaal onder druk op eigen helft. Het drukzetten had echter maar kort effect en behoudens een poging van heel ver van Younes Taha leverde het niets op voor de bezoekers.

PSV was na een minuut of tijd ook bij de les en was het overgrote deel van de eerste helft de betere ploeg. De ploeg van trainer Peter Bosz had echter wel het nodige geluk om de openingstreffer te maken. Een voorzet van de linkerkant veranderde van richting via Thijmen Blokzijl en belandde bij de tweede paal voor de voeten van Guus Til, die in twee instanties raak schoot.

Het duurde tot zeven minuten voor rust voordat Groningen weer van zich liet horen. Thom van Bergen schoot gehaast over het doel, maar even later maakte Brynjólfur Willumsson alweer zijn derde treffer van het nog jonge seizoen. PSV-verdediger Ryan Flamingo ging in de fout en leverde de bal in bij Groningen-aanvoerder Stije Resink. Die behield het overzicht en stelde de IJslandse spits in staat de 1-1 ruststand op het bord te zetten met een geplaatst schot in de verre hoek.

Tweede helft

De tweede helft begon ronduit desastreus voor Groningen, dat in vier minuten twee treffers om de oren kreeg. Bij de 2-1 kwam wederom het nodige geluk kijken nadat het schot van de nota bene in de rust ingevallen Esmir Bajraktarevic van richting werd veranderd door Jorg Schreuders waardoor doelman Hidde Jurjus kansloos was.

Na de 3-1 van Ruben van Bommel moest Groningen vrezen voor een nieuwe afstraffing in het Philips Stadion. Via schoten van Willumsson kreeg de Trots van het Noorden na ongeveer een uur spelen kansen op de aansluitingstreffer, maar kort daarna ging de wedstrijd definitief het slot in toen Bajraktarevic een rebound tot doelpunt promoveerde.

In het restant van de wedstrijd prutste de Eindhovense verdediging er flink op los en omdat het niet op wilde geven, kreeg Groningen meerdere mogelijkheden om voor de tweede keer tot scoren te komen. Het zat Willumsson en Resink niet mee in de afwerking. Pas in de absolute slotfase verdween een als voorzet bedoelde vrije trap van invaller Mats Seuntjens in het doel en werd de eindstand bepaald.