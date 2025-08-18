Stolperstein onthuld voor verzetsstrijder Johan Heinrich Diemer

Foto: Annelies van Santen

Aan de Nassaulaan werd maandagmiddag een zogenaamd ‘Stolperstein’ onthuld voor Johan Heinrich Diemer. De steen eert Diemer vanwege zijn verzetswerk tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Diemers dochter Trudy vroeg de Stolperstein aan voor haar vader. Het proces rond de plaatsing van de steen ging dit keer sneller dan normaal bij de stichting Stolpersteine Groningen, want de vrouw van Diemer wilde de onthulling zo snel mogelijk laten plaatsvinden vanwege haar leeftijd.

Diemer studeerde biologie aan de Universiteit Leiden en was vanaf 1938 assistent in de anatomie aan de Rijksuniversiteit Groningen. In maart 1944 nam Diemer ontslag uit principiële overwegingen, nadat hij weigerde mee te werken aan de onrechtvaardige overname van een practicum door een NSB-professor.

Tijdens de oorlog begon Diemer in 1943 met hulp aan ondergedoken studenten. Hij gaf clandestiene lessen, eerst bij onderduikers thuis en later in een katholiek ziekenhuis. Opererend onder de verzetsnaam “dr. van der Steen” of “Harry”, organiseerde Diemer ook veilige onderduikadressen.

Op 24 januari 1945 werd Diemer gearresteerd door de Sicherheitsdienst. Hij zat eerst gevangen in Groningen en werd daarna naar het concentratiekamp Neuengamme overgebracht. Diemer is vermoedelijk overleden in kamp Sandborstel, vlak voor de bevrijding door de Britten, na Hij liet zijn vrouw en drie kinderen achter.