Sterrebos Live swingt zondag met Red Sox en Age Before Beauty

Foto: Rieks Oijnhausen

Voor de vierde keer deze zomer vindt er op deze zondag in de muziekkoepel in het Sterrebos een Sterrebos Live plaats. De organisatie laat weten dat er twee bands op zullen treden.

Het gaat om Red Sox en Age Before Beauty. “De Red Sox is al jaren een bekende coverband in de stad,” vertelt de organisatie. “Ze zijn gespecialiseerd in bekende pop- en rocknummers. Ze brengen oude krakers ten gehore van onder andere The Kinks, Chuck Berry, Steve Miller en natuurlijk de Stones. De band bestaat uit Hannes Langkamp, Jo Rademakers, Hemmo Barla en John Niks. Samen hebben ze een rijk muzikaal verleden en speelden ze in verschillende bands, zoals Herman Brood & Wild Romance, AA & The Doctors en Dirty Laundry Band.”

De tweede band is Age Before Beauty. “Musiceren, swingen en meezingen. Dat is het motto van deze band. Drie jaar geleden zijn ze begonnen met muziek maken. Sindsdien hebben ze een breed repertoire opgebouwd met niet-alledaagse covers en eigen nummers. Ze spelen bijvoorbeeld werk van Peter Frampton, INXS, The Cure en Coldplay. Ook de eerste eigen nummers zijn inmiddels een feit. Zo op het oog en oor lijken de nummers verschillend, maar al snel hoor je een herkenbaar bandgeluid en een eigen sound.”

Sterrebos Live begint zondagmiddag om 15.00 uur en duurt tot 17.00 uur.