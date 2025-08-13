Statenfracties willen pilot met zonnepanelen tussen spoorrails in Groningen

Zonnepanelen tussen treinrails in Zwitserland - Foto: Sun‑Ways

De Statenfracties van D66 en ChristenUnie in Groningen willen een proef met zonnepanelen tussen de spoorrails in onze provincie. De twee partijen hebben daarvoor het spoor van Stad naar de Eemshaven op het oog.

Het idee van D66 en de ChristenUnie is gebaseerd op een Zwitserse pilot in Neuchâtel. Daar plaatste een bedrijf 48 verwijderbare zonnepanelen tussen de rails op een spoorlijn, waar de treinen overheen kunnen rijden. Het systeem produceert jaarlijks 16.000 kilowattuur. De elektriciteit wordt geleverd aan het openbare net op 500 meter van de locatie.

De twee partijen stellen een proef voor op het traject tussen de stad Groningen en de Eemshaven. De fracties willen dat de provincie zo’n proef eventueel ondersteunt met geld of subsidies. Met dat geld zou een speciale machine op het traject tot 150 zonnepanelen per uur kunnen plaatsen.

Ook vragen de fracties om samenwerking met lokale bedrijven. Naast het Zwitserse Sun‑Ways zouden ook ProRail en kennisinstellingen zoals de RUG en de Hanze kunnen aanhaken bij de proef, denken de twee partijen.