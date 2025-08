Start academisch jaar niet in gevaar na brand in Feringa-gebouw

foto: Tom Veenstra

De schade door een brand in het Feringa-gebouw op de Zernike Campus afgelopen maandag heeft geen gevolgen voor de start van het nieuwe studiejaar. Het gebouw zal naar verwachting dan weer volledig in gebruik zijn, zo laat de RUG desgevraagd weten.

“Hoe groot de schade op dit moment is, daar kan ik nog niet veel over zeggen”, vertelt RUG-woordvoerder Sjoerd Bekius. “Op dit moment zijn we de schade aan het vaststellen. Als je ziet dat op een bepaalde plek tapijt nat is geworden door bluswater, is het duidelijk dat daar iets nieuws voor moet komen. Maar het Feringa-gebouw is een complex gebouw, waardoor het vaststellen van eventuele schade langer duurt.” Op de vraag of men bang is dat de schade gevolgen heeft voor de start van het nieuwe academische jaar, is het antwoord duidelijk: “Nee, die zorgen hebben we niet.”

Afgelopen maandag brak er aan het einde van de middag brand uit in een zuurkast in een van de laboratoria op de vierde verdieping, wat gepaard ging met rookontwikkeling. Door de brand werd het sprinklersysteem in dit deel van het gebouw geactiveerd, waardoor er naar alle waarschijnlijkheid waterschade is ontstaan, vermoedelijk ook op lagere verdiepingen. Op het moment van de brand waren er ongeveer honderd mensen in het pand, die het gebouw veilig konden verlaten.

Vanwege het onderzoek is een deel van het gebouw nog altijd afgesloten voor medewerkers en studenten. Het is op dit moment onbekend hoe lang dit nog gaat duren.