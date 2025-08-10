Stadspartij vraagt college om opheldering over mega-faillissement Groupcard

Foto: Wouter Holsappel

De fractie van Stadspartij 100% voor Groningen wil van het college een reflectie op het faillissement van Groupcard en heeft schriftelijke vragen gesteld. Groupcard verstrekte voorheen de Stadjerspas en ging vorige maand failliet.

“Vorige maand zag ik de berichten in de nieuwsmedia voorbijkomen dat de distributeur failliet was verklaard,” vertelt raadslid Yaneth Menger. “Op dat moment dacht ik: welke impact gaat dit hebben in onze gemeente? Hoeveel inwoners worden er benadeeld en wat gaat er op de lange termijn gebeuren? Ondanks dat het reces is, heb ik de verantwoordelijke wethouder direct een bericht gestuurd, waarop hij heel snel reageerde. Dat was voor mij een teken dat de wethouder dit ook een belangrijk onderwerp vindt.”

Menger: “Niet veel later kwam er een bericht via de dagmail. Dat is een systeem waarmee wij als raadsleden door het college worden geïnformeerd over lopende zaken. De strekking was dat wij ons geen zorgen hoefden te maken. Er was niet zoveel aan de hand en de inwoners zouden er geen nadeel van ondervinden. Ik dacht: oké, maar ik ga dit wel in de gaten houden. En nu meldt het Algemeen Dagblad dat vele gemeenten het schip zijn ingegaan door het faillissement. Er is in totaal een bedrag van 14 miljoen euro aan gemeenschapsgeld verloren gegaan. Ik wil weten hoe dit zit.”

Stadjerspas

Met de Stadjerspas kunnen inwoners met een inkomen tot 120 procent van de bijstandsnorm gratis of met korting meedoen aan sport, cultuur en andere activiteiten. Begin juli kreeg Groupcard, die de pas aanbiedt, uitstel van betaling. Eind juli heeft de rechtbank het bedrijf officieel failliet verklaard. Op 30 juli liet de wethouder weten dat er een nieuwe aanbieder is gevonden die de dienstverlening direct overneemt. Pashouders kunnen gewoon gebruik blijven maken van de Stadjerspas. De wethouder liet ook weten dat er geen geld verloren is gegaan bij het failliete bedrijf. Groupcard verzorgde alleen het aanbod en registreerde het gebruik. De gemeente betaalde daarna direct aan de sportclubs, theaters en andere organisaties.

Menger: “Wat mij bevreemdt, is de manier waarop we als raad geïnformeerd worden. Begin juli ging het al niet goed met de aanbieder. Op dat moment waren wij als politiek nog vol in bedrijf, maar zijn we niet geïnformeerd. Dat gebeurde pas nadat ik vragen ben gaan stellen. Ik wil daarom een reflectie: hoe lang wist de gemeente al van de situatie? En waarom is de raad niet veel eerder geïnformeerd? Het neigt naar reactief handelen in plaats van proactief handelen, en dat vind ik de verkeerde volgorde.”

En ook financieel zet het raadslid haar vraagtekens: “Ik wil ook weten wat de gevolgen zijn van het faillissement. Wij hebben zaken gedaan met het bedrijf. Media melden dat er zo’n 14 miljoen euro aan gemeenschapsgeld verloren is gegaan. Zijn wij ook de boot ingegaan? En om hoeveel geld gaat het dan? Ik wil een duidelijke uiteenzetting van wat er gebeurd is.” Menger heeft schriftelijke vragen ingediend. Deze vragen worden normaliter binnen vier weken beantwoord.