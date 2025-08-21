Stadspartij over misstanden taxi’s Grote Markt: tijd voor ‘Groningse Taxi Aanpak?’

Op de taxistandplaats bij de Grote Markt gaat het structureel mis: taxichauffeurs weigeren ritten, hanteren woekerprijzen of laten de verplichte taximeter uit. Dit blijkt uit een reportage van Sikkom. Raadslid Niels Hilboesen van Stadspartij 100% voor Groningen stelt daarom schriftelijke vragen aan het college.

Mensen worden geweigerd omdat chauffeurs vooral ‘lange, winstgevende ritten’ willen rijden en korte ritjes financieel onaantrekkelijk vinden. Door die weigering van ritten blijft uitgaanspubliek, dat via een taxi naar huis wil, gefrustreerd achter.

Chauffeurs die wél volgens de regels werken voelen zich qua imago en inkomsten geschaad, zeggen zij tegen stadsblog Sikkom.

De gemeente heeft in de periode april tot juli nog zogeheten taxistewards ingezet om toezicht te houden op de taxistandplaats. Volgens raadslid Niels Hilboesen van Stadspartij 100% voor Groningen bleek deze toezicht en handhaving minimaal. “Het geeft een beeld van een onveilige, ongecontroleerde opstapmarkt die slecht is voor bewoners, bezoekers én het imago van onze stad”, aldus het raadslid.

Erkenning probleem

Hilboesen wil weten of het stadsbestuur de problemen erkent en vraag zich af waarom Groningen nog geen strengere kwaliteitseisen invoert, terwijl de Rijksoverheid dit volgens hem expliciet toestaat.

Daarbij wijst hij op voorbeelden uit andere steden: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven. Deze steden hebben inmiddels stevige maatregelen genomen. Denk aan verplichte aansluiting bij een Toegelaten Taxi Organisatie (TTO), mystery guests, QR-klachtenstickers en een verbod op ritweigering.

Hilsboesen vraagt het college om op korte termijn extra eisen te stellen aan gedrag, voertuigkwaliteit en klachtenafhandeling. Ook wil hij dat er een ‘Actieplan Taxi Groningen’ komt, samen met de raad opgesteld. Doel: veilige, betrouwbare en gastvrije taxi’s, zodat bewoners, studenten en bezoekers weer met vertrouwen instappen.