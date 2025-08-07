Stadspartij bezorgd over onveiligheid Martinikerkhof

Foto: Andor Heij

De raadsfractie van de Stadspartij 100% voor Groningen maakt zich grote zorgen over de toenemende overlast en onveiligheid bij het Martinikerkhof. De fractie wil dat de gemeente ingrijpt.

Omwonenden signaleren al geruime tijd dat een groep van circa twintig mannen zich daar ophoudt en betrokken is bij diverse ernstige incidenten. Die signalen worden volgens de partij bevestigd door meerdere meldingen, gesprekken met bewoners en het feit dat de problemen zich blijven opstapelen.

Er zou sprake zijn van vechtpartijen, (groeps)geweld, intimidatie, drugsdeals en verstoringen van de openbare orde. Dat heeft zijn weerstand op de kerk, het toerisme en het veiligheidsgevoel van de bewoners.

De fractie wil van het gemeentebestuur weten welke meldingen de afgelopen twaalf maanden zijn binnengekomen en welke acties het college daartegen heeft ondernomen en nog gaat ondernemen. Ook wil ze weten waarom er nog geen cameratoezicht is.