Stadjers Jimmy Dijk(1) en Sandra Beckerman (2) voeren SP-lijst aan

Jimmy Dijk (SP) in de studio van OOG. Foto: Danja de Jonckheere

De Stadjers Jimmy Dijk (1) en Sandra Beckerman (2) voeren de SP-verkiezingslijst aan voor de Tweede Kamerverkiezingen in 29 oktober.

De Tweede Kamerverkiezingen op 29 oktober 2025 zijn cruciaal voor Nederland vindt de partij. Ze willen het land socialer maken. In het verkiezingsprogramma staan hun alternatieven en die vragen niet om een onsje meer of minder sociaal, de problemen in ons land zijn dermate groot, dat dit om grote veranderingen vraagt. Het verkiezingsprogramma heet daarom Supersociaal.

De partij zegt dat aandeelhouders, vastgoedbezitters en villabewoners de afgelopen jaren veel cadeautjes hebben gekregen. Zoals belastingkortingen op aandelen en vermogen en de verruiming van de hypotheekrenteaftrek voor villabezitters. Dat moet anders zegt de partij.