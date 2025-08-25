Stadjer Said Bakkati beoogd als nieuwe assistent bij Jong Oranje

Foto: Be Quick 1887. Said Bakkati

Said Bakkati wordt de nieuwe assistent-trainer van Jong Oranje, weet De Telegraaf uit bronnen binnen de KNVB. De Stadjer volgt Jeffrey Talen op, die eerder samen met Leeroy Echteld de rechterhand van bondscoach Michael Reiziger was.

Volgens de krant kan de KNVB tijdens interlandperiodes gebruikmaken van Bakkati, die zijn werk als assistent-coach bij Sparta blijft combineren met de nieuwe functie. De voetbalbond en de club uit Rotterdam zouden nog praten over de voorwaarden van zijn contract met de KNVB, wat voorlopig voor een jaar zal zijn.

De 43-jarige Groninger begon met voetballen bij GVAV-Rapiditas en speelde tijdens zijn profcarrière onder meer voor SC Heerenveen en FC Emmen. Ook droeg hij drie keer het shirt van Jong Oranje. In totaal kwam hij tot 343 wedstrijden in het betaald voetbal.

Bakkati begon bij GVAV Rapiditas en speelde bij Heerenveen, ADO Den Haag, Go Ahead, PEC Zwolle en FC Emmen. Hij was na zijn actieve carrière onder meer assistent trainer van PEC, ADO, Feyenoord en Ajax. Bakkati was begin dit jaar nog een opvallende versterking voor het zaterdagelftal van Be Quick 1887, waar hij een aantal wedstrijden meespeelde.

Na zijn actieve loopbaan als speler werkte Bakkati als assistent bij Jong Ajax, Reading, PEC Zwolle, Cincinnati en Feyenoord. In De Kuip assisteerde hij ook Dick Advocaat, met wie hij later naar ADO Den Haag ging. Bij Ajax zat hij in de staf van Maurice Steijn en tegenwoordig is hij assistent bij Sparta.