Stadjer (31) veroordeeld voor stalking radiopresentator en Lentis-personeel

Een 31-jarige inwoner van Groningen is veroordeeld tot 123 dagen celstraf voor het belagen van een radiopresentator van Radio 1 en meerdere medewerkers van GGZ-instelling Lentis.

Dat meldt RTV Noord woensdagmiddag.

Van de straf zijn zeventig dagen voorwaardelijk. Ook geldt een proeftijd van drie jaar en krijgt de man een contactverbod van vijf jaar met de radiopresentator.

De man bedreigde de presentator via sociale media en diens werkgever. Ook maakte hij nepaccounts aan op X en stuurde e-mails waarin hij opmerkingen maakte over de geaardheid van het slachtoffer. De radiopresentator hoopte dat de kwestie via de geestelijke gezondheidszorg kon worden opgelost, maar dat dit niet is gelukt.

Daarom nam het OM de zaak alsnog op, alsmede de bedreigingen en beledigingen van de man aan het adres van medewerkers en de directeur van GGZ-instelling Lentis.

De Stadjer verklaarde dat hij kampt met autisme en een sociale media-verslaving. Hij moet zich daarom verplicht laten behandelen.