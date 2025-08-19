Staatssecretaris prijst traject voor statushouders bij UMCG: ‘Werken is de beste manier om volop mee te doen’

Foto: Instagram-account van Staatssecretaris Participatie en Integratie (@stass.szw)

“Een goed voorbeeld van hoe je migranten succesvol kan laten instromen in een kraptesector als de ziekenhuiszorg.” Dat liet staatssecretaris Jurgen Nobel maandag weten, na een bezoek aan het UMCG. Nobel nam een kijkje bij traject dat het ziekenhuis heeft opgezet om statushouders met een verpleegkundige achtergrond aan het werk te helpen.

Het traject in het UMCG loopt al enkele jaren. De deelnemers hebben in hun land van herkomst als verpleegkundige gewerkt. In het UMCG volgen ze eerst een taaltraject en werken daarna als assistent-verpleegkundige. Met extra opleiding kunnen zij doorgroeien naar een vaste baan als BIG-geregistreerde verpleegkundige. Ook in andere ziekenhuizen in de regio worden deze verpleegkundigen nu ingezet vanuit het UMCG.

Volgens Nobel laat het traject zien hoe nieuwkomers succesvol kunnen instromen in een sector met grote tekorten. “Werken is de beste manier om te integreren en volop mee te doen. Dit is een goed voorbeeld van hoe je migranten succesvol kan laten instromen in een kraptesector als de ziekenhuiszorg.”

Maar Nobel erkende tegelijk dat een project als dat in het UMCG niet alle steun krijgt die het nodig heeft. Zo komt het traject nu niet in aanmerking voor de SOWIS-regeling, een subsidie voor werkgevers die statushouders aannemen. Nobel kondigde aan dat dit volgend jaar verandert: “Ik heb toegezegd dat de regeling wordt aangepast, zodat zij hier vanaf 2026 wél in aanmerking voor komen. Met deze financiële ondersteuning wordt het voor hen makkelijker om dit traject ook in de toekomst te kunnen blijven aanbieden aan statushouders.”