Werk aan Wunderline opnieuw vertraagd, eerste treinen pas eind december

Foto: Rob Dammers - Vorden Arriva (noord) 349 trein 30837 Winterswijk, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=117447545

De treinverbinding tussen Groningen en Bremen, de Wunderline, loopt opnieuw vertraging op. De eerste treinen zouden in augustus gaan rijden, maar dat wordt nu eind december.

Aan het Duitse deel van het traject wordt nog gewerkt aan stations zoals Bunde en Ihrhove. Deutsche Bahn meldt aan DvhN dat er vertraging is door obstakels in de grond, grondwater en tekorten aan bouwmaterialen, zoals stenen. Ook is er een tekort aan gespecialiseerde aannemers en vaklui.

De meeste spoorwerkzaamheden voor de Wunderline zijn klaar. Bruggen, keermuren en duikers zijn aangelegd, en ook de bovenbouw is grotendeels af. Er moeten nog testen met treinen worden gedaan. De Friesenbr├╝cke over de Eems is ook al geopend en getest. Rondom deze brug vinden nog afrondende werkzaamheden plaats.

Tot de opening blijft Bad Nieuweschans het eindpunt aan Nederlandse zijde. Reizigers kunnen in Leer overstappen op de trein naar Bremen.