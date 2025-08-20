Spijker en Spelweek verrast kinderen met reisje naar Leeuwarden: “De tijger hebben we niet gezien”

Kinderen die deze week deelnemen aan de Spijker en Spelweek in Beijum werden woensdag verrast met een reisje naar Aqua Zoo in Leeuwarden. Woordvoerder Ricardo Mulder spreekt van een geslaagde verrassing en een leerzame middag.

Ricardo, een reisje naar Leeuwarden…

“Het was niet helemaal een verrassing hoor. Aan de Spijker en Spelweek doen 160 kinderen mee. Als je zoiets organiseert, is het wel slim om de ouders van tevoren te informeren wat we gaan doen. Afgelopen zaterdag, toen de deelnemers het programma ophaalden, hebben we het verteld. De kinderen wisten dus dat er iets ging gebeuren, en de ouders kenden het hele programma. En natuurlijk, als dan vanochtend de bussen voor komen rijden, heerst er wel een hele opgetogen stemming.”

Hoe kon deze reis georganiseerd worden?

“Het is aangeboden vanuit het wijkbudget Beijum. Vorig jaar hebben we ook een reisje kunnen organiseren vanuit dit budget. Toen zijn we naar Drouwenerzand geweest, waar je allerlei attracties en speelmogelijkheden hebt. Vandaag zijn we naar Leeuwarden geweest. Het thema dat we dit jaar hebben is ‘Onder en Boven Water’. Met ons reisje proberen we daarbij aan te sluiten. Aqua Zoo past in die zin perfect: het laat heel mooi het dierenleven zien in en rond het water. We hebben twee bussen gehuurd en we zijn vanochtend met 160 kinderen en begeleiders die kant opgegaan.”

Hoe hebben de kinderen het vandaag gehad?

“Ze vonden het prachtig. Een aantal kinderen waren er eerder geweest met hun school, voor een schoolreisje. Maar uiteindelijk heeft iedereen een mooie dag gehad. Ze kregen vooraf een kaartje met daarop de voedertijden van de dieren. Veel kinderen wilden graag de tijger zien. Een aantal kinderen zegt het dier gezien te hebben, het is mij niet gelukt. Dat is wel jammer, want dit dier stond bij velen hoog op de lijst. En de pinguïns waren erg in trek, vooral op het moment dat zij gevoerd werden. Ze hadden een hoge aaibaarheidsfactor.”

En bij Aqua Zoo zijn er ook voldoende speelmogelijkheden…

“Dat klopt. Er is ook volop gespeeld in de speeltuin en op de luchtkussens. Gedurende de dag zijn de kinderen verrast met een patatje met een lekkere snack. We hebben vandaag hele blije en vrolijke kinderen gezien. En op de terugweg werd dat nog eens duidelijk: veel kinderen vielen in de bus in slaap. Ze hebben de hele dag gerend en geravot. De energie was op. Dat is voor ons een goed teken, ze hebben het leuk gehad.”

Hoe belangrijk is de Spijker en Spelweek?

“Heel belangrijk. We organiseren dit nu sinds 2006 voor kinderen uit gezinnen die het niet zo breed hebben. Op deze manier bieden we hen een mooie zomer, met leuke avonturen en uitdagingen. Dat is belangrijk voor hun ontwikkeling. En ze hebben volgende week, als de school weer begint, een verhaal te vertellen. Ze doen daarmee niet onder voor andere kinderen die wel de mogelijkheden hebben om op vakantie te kunnen gaan.”

De Spijker en Spelweek begon maandag. Morgen is de laatste dag, hè?

“Morgen gaat er nog één dag druk getimmerd en geklust worden op het terrein. Als je ziet wat er allemaal al gebouwd is, ben ik echt onder de indruk. De week sluiten we morgenmiddag af met een eindfeestje. Er komt een luchtkussen, we gaan aardappeltjes bakken, er zullen lekkere snacks zijn. En de ouders en verzorgers van de kinderen komen langs om de gemaakte bouwwerken te bekijken. Op vrijdag komen dan de vrijwilligers bij elkaar om alles weer op te ruimen. Deze week is mogelijk dankzij ongeveer vijftig vrijwilligers, die we ontzettend dankbaar zijn. Met hen sluiten we de dag vrijdag ook af met een gezamenlijk drankje. En op dat moment kunnen we terugkijken op opnieuw een geslaagde Spijker en Spelweek.”

Verslaggever Sidney Schoonhoven maakte dinsdag een reportage over de Spijker en Spelweek: