Spijker en Spelweek in Beijum zoekt vrijwilligers: “Onvergetelijke week van maken”

Over twee weken vindt in Beijum de Spijker- en Spelweek plaats. Om het evenement goed te kunnen organiseren, zoeken de initiatiefnemers nog naar vrijwilligers.

“Van maandag 18 tot en met donderdag 22 augustus bieden we de kinderen een gevarieerd programma aan”, laten de organisatoren weten. “Daarbij draait het niet alleen om het bouwen van hutten. De kinderen zullen de hele dag buiten zijn en genieten van de natuur. Ze zijn samen actief bezig om iets te creëren en leren dat je door samen te werken een doel kunt bereiken. Ook hun creativiteit wordt geprikkeld: hoe maak ik een mooier bouwwerk dan de buren? Ze maken kennis met gereedschap en leren dit te gebruiken, met hulp van de vrijwilligers.”

De Spijker- en Spelweek in Beijum is mogelijk dankzij de inzet van ruim vijftig vrijwilligers. “Wil jij meehelpen om kinderen een onvergetelijke week te bezorgen in de zomervakantie? We zijn altijd op zoek naar mensen die willen helpen bij het begeleiden, opbouwen, afbouwen, in de catering of de animatie.” Heel concreet zoekt men vrijwilligers die kinderen willen begeleiden bij het bouwen van hutten, willen helpen of een workshop organiseren, of zelf ideeën hebben en deze willen uitvoeren.

De Spijker- en Spelweek in Beijum wordt dit jaar voor de zeventiende keer georganiseerd. Elk jaar bezoeken zo’n tweehonderd kinderen het evenement. Inschrijven en meer informatie over het evenement vind je op deze website.