Speelfestival Hoogkerk start woensdag eerder vanwege hitte: “Waterbaan en pierenbadje”

Het speelfestival in Hoogkerk start woensdag eerder vanwege de hitte, laat de organisatie weten.

“Het belooft woensdag een warme dag te worden,” vertelt Sisca Sytema van de Speeltuincentrale. “Als vrijwilligers zijn we om tafel gegaan om te bespreken wat we moesten doen. Voor het speelfestival in Hoogkerk hebben we besloten om eerder te beginnen. We starten dus niet om 13.00 uur, maar om 10.00 uur. Op die manier weten we zeker dat kinderen veilig en met plezier kunnen spelen.”

Behalve in Hoogkerk vindt er woensdag ook een speelfestival in de Oosterparkwijk plaats. “Daar hebben de vrijwilligers besloten om wel om 13.00 uur te starten. Het festival op deze locatie is dus niet vervroegd. Waarom we dat gedaan hebben? De locatie in de Oosterparkwijk is een wat groenere speeltuin. Daarnaast hebben we dit besluit bij de vrijwilligers neergelegd. Er geldt weliswaar een ‘code geel’ van het KNMI, maar geen ‘code oranje’ of ‘code rood’.”

Het speelfestival in Hoogkerk vindt plaats bij BSV Kreukelhof aan de Drakensteijnlaan. “We hebben daar woensdag een heel leuk programma,” zegt Sytema. “Voor de kleine kinderen is er een pierenbadje. En voor de grotere kinderen is er een waterbaan waarop ze met schuim kunnen glijden. Dat wordt heel leuk. We hebben onderdelen die helemaal passen bij het warme weer. Kinderen die zich nog willen aansluiten, zijn van harte welkom.”

Inmiddels is het de vijfde week van het speelfestival. In Hoogkerk is er flink wat belangstelling: “De opkomst is prima. Het is niet vol, maar wel gezellig. Er is dus nog ruimte voor kinderen die willen aansluiten.”