SP wil opheldering na twee sterfgevallen in opvangpand Smaragdstraat

De hulpdiensten bij het pand aan de Smaragdstraat - Foto: 112 Groningen

De raadsfractie van de SP vraagt opheldering van het stadsbestuur na twee sterfgevallen in korte tijd in een opvangpand aan de Smaragdstraat in Vinkhuizen. Op 9 augustus en vijf dagen later op 14 augustus werden de twee overleden personen gevonden. Volgens de politie is er geen verband tussen beide overlijdens.

Het pand wordt gebruikt door een particuliere zorginstelling om mensen met verslavingsproblemen of een beperking op te vangen. Omwonenden klagen al langer over overlast en een voortdurende aanloop van bewoners en bezoekers. De gemeente erkent dat er eerder gesprekken zijn gevoerd met de eigenaar.

Hans de Waard en Jurrie Huisman van de SP-fractie noemen de situatie zorgwekkend en hebben schriftelijke vragen ingediend. Zo willen de raadsleden weten hoe de kwaliteit van de zorg wordt beoordeeld en waarom gekozen is voor een locatie in een wijk die al te maken heeft met sociaaleconomische achterstanden.

Daarnaast vraagt de partij of het college bereid is opvanglocaties anders te verdelen over de stad, zodat de draagkracht van kwetsbare buurten als Vinkhuizen niet verder onder druk komt te staan.