Sloot langs in Beijum in de as door bossagebrand

Foto: Ben Guldenaar

Aan de Wiebenaheerd in Beijum brak maandagmiddag brand uit langs een sloot. De brandweer werd ingezet om het vuur en smeulen te bestrijden.

Zo’n honderd meer slootrand werd in de as gelegd door de brand. Met veel water werd gepoogd om ook nasmeulende plekken onder controle te krijgen, om zo te voorkomen dat het vuur weer oplaaide.

De oorzaak van de brand is niet bekend, maar buurtbewoners vermoeden een menselijke aanstichter. Een weggegooide versmeulde tas die werd aangetroffen was aanleiding voor de politie om onderzoek te doen naar de zaak.