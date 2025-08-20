Shanghai Ranking zet RUG op tweede plek van beste Nederlandse universiteiten

Foto: Cisca Wijmenga

De Rijksuniversiteit Groningen is opnieuw de op één na beste Nederlandse universiteit, aldus de makers van de Shanghai Ranking.

De RUG is op de ranglijst wel gezakt, van plek 69 naar plek 73. De Universiteit Utrecht staat op de 56e plaats. In de top 200 zitten nog zeven andere Nederlandse universiteiten. De Universiteit Twente en de Tilburg University sluiten voor Nederland de rij.

De makers van de Shanghai Ranking kijken onder meer naar het aantal Nobelprijzen en andere belangrijke prijzen, en naar het aantal publicaties in gezaghebbende tijdschriften. De meningen van studenten tellen niet mee.

Zoals altijd staat de Harvard University (USA) op de hoogste plaats, ondanks de maatregelen en kritiek van president Donald Trump. In de top tien staan acht Amerikaanse en twee Britse universiteiten; die van Cambridge en Oxford.