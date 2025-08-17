Schade bij botsing tussen twee auto’s op Europaweg

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Bij een verkeersongeluk op de Europaweg zijn in de nacht van zaterdag op zondag twee personenauto’s met elkaar in botsing gekomen. Dat meldt nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 03.00 uur ter hoogte van de oprit naar de N7. “Door een nog onbekende oorzaak zijn de automobilisten met elkaar in botsing gekomen”, vertelt Wind. “Beide voertuigen liepen schade op. Hulpdiensten waren snel ter plaatse. Ambulancepersoneel heeft de betrokkenen nagekeken, maar niemand hoefde mee naar het ziekenhuis.”

De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht. De voertuigen zijn door een bergingsbedrijf weggesleept. Vanwege het ongeluk was de weg enige tijd deels afgesloten.