SAR zoekt door naar vermiste Mihai: “Sinds 22 juli heeft niemand hem meer gezien”

Foto: SAR Nederland

De grootschalige zoekactie van SAR Nederland naar de vermiste Mihai heeft de afgelopen dagen veel vragen opgeroepen, vooral omdat de politie de zoektocht juist had gestaakt. Waarom zoekt de SAR door? Een gesprek met Houwina Postma van SAR Nederland.

Houwina, jullie hebben veel reacties gekregen van mensen die zich afvragen waarom jullie blijven zoeken. Hoe zit dat?

“Dat klopt. Afgelopen week maakte de politie bekend niet langer naar de man te zoeken omdat zij aanwijzingen hadden dat hij vrijwillig ergens anders naartoe is vertrokken. Dat betekent dat er op dat moment voor de politie geen aanwijzingen meer waren om verder te zoeken. Dit heeft niets met onwil te maken; een organisatie moet zich houden aan protocollen en regels. Als je geen aanwijzingen meer hebt waar je moet zoeken, stopt het op dat moment. Als organisatie staan wij los van de politie. Wij kunnen zoeken wanneer we willen en we hebben besloten om daarmee door te gaan.”

Wat is de reden dat jullie doorzoeken?

“Mihai heeft een zwakke gezondheid en moeite met lopen. De afgelopen periode verbleef hij in de buurt van het Oude Winschoterdiep, waar hij een bekende verschijning was. Bij het water hebben we zijn rollator en al zijn persoonlijke spullen aangetroffen. Als je op straat zwerft, zou je zoiets nooit achterlaten. Daarnaast lag er een kaartje bij waarop stond geschreven dat hij naar het station zou gaan lopen. Dat is vreemd, omdat hij niet zonder rollator kan. Bovendien is Mihai sindsdien niet meer gezien. Niet in de stad, en er zijn ook geen tips binnengekomen over andere locaties in het land waar hij zou zijn. Hij is verdwenen. Zijn begeleider en omgeving maken zich grote zorgen. Dat is voor ons de reden geweest om door te gaan met de zoekactie.”

Dat heeft geleid tot diverse zoekacties afgelopen week…

“We hebben met sonarboten op het Winschoterdiep en het Eemskanaal gezocht. Quadrijders hebben moeilijk bereikbare gebieden langs het water doorzocht, zoals oevers, rietvelden en ontoegankelijke paden. Ook hebben we linielopers ingezet, die een strikt zoekpatroon hebben gevolgd om een gebied uit te kammen. Verder hebben we speurhonden, duikers en drones ingezet. Tot op heden is dat allemaal zonder resultaat gebleven.”

Hoe heeft deze zoekactie vorm gekregen?

“Als SAR zijn we een professionele organisatie met goed opgeleide medewerkers. Als een persoon vermist wordt, stellen we een tijdlijn op van de week voor de vermissing: wat zijn bepaalde patronen, wat zijn bepaalde gewoonten? Dit zijn gegevens waar we veel uit kunnen halen. Daarnaast hebben we na de verdwijning gevraagd om tips en camerabeelden. Dit heeft meerdere bruikbare reacties opgeleverd, waarop we onze zoekacties hebben gebaseerd. Maar op een gegeven moment houdt het op.”

Dat betekent heel concreet dat jullie op dit moment op zoek zijn naar tips…

“Dat klopt. Als je Mihai gezien hebt, als je weet waar hij verblijft, of als je op of rond 22 juli iets vreemds hebt gezien, dan komen we graag met je in contact. Hoe onbelangrijk iets ook lijkt, voor ons kan het een puzzelstukje zijn waarmee we deze zaak wellicht kunnen oplossen. Je kunt ons bereiken op telefoonnummer 0800-4444-112, maar je kunt ook contact zoeken met de politie.”

Denken jullie dat de meneer nog in Groningen verblijft?

“Wij weten het niet. Het belangrijkste feit is dat sinds 22 juli niemand hem meer heeft gezien. Dat is vreemd en zorgwekkend. Zijn omgeving maakt zich grote zorgen. Dat is de reden waarom wij doorgaan met deze actie. Concreet zal er de komende dagen niet gezocht worden. Maar mochten er nieuwe tips binnenkomen, dan sluiten we vervolgacties niet uit. We hopen uiteraard dat we deze zaak positief kunnen afsluiten. Als deze meneer in Maastricht of in Roemenië verblijft, dan is dat ook een antwoord. Dan kan de omgeving de zaak afsluiten. Nu zijn er veel zorgen.”

Als SAR hebben jullie wat deze zoekactie betreft ook minder leuke reacties ontvangen, toch?

“Dat klopt. Er zijn mensen geweest die hele nare opmerkingen maakten. We hebben het over een dakloze man uit Roemenië. Voor ons als SAR maakt het niet uit wie je bent. Of je nu in een duur huis woont, een goedbetaalde baan hebt, of op straat leeft: iedereen is voor ons gelijk. Iedereen is een mens. En als je vermist raakt, dan gaan wij je zoeken. Het recht op leven, veiligheid en zorg is universeel en een verleden op straat doet daar niets aan af. Het zoeken naar een vermist persoon, onafhankelijk van diens achtergrond, onderstreept dit fundamentele principe.”

Iedereen is gelijk…

“Ja. De maatschappij heeft de verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor al haar leden, juist ook voor degenen aan de randen. Door te blijven zoeken tonen we solidariteit en rechtvaardigheid. Dit draagt bij aan een samenleving waarin niemand wordt uitgesloten of vergeten. Ieder persoon verdient aandacht en hulp.”

Informatie over Mihai

Mihai is voor het laatst gezien op 22 juli op de Boumaboulevard. Hij heeft geen vaste woon- of verblijfplaats. De man kan moeilijk lopen en heeft een zwakke gezondheid. Mihai heeft geen telefoon. Hij is 51 jaar oud, heeft donker haar met een snor en een grijze baard, is licht getint en spreekt Roemeens. Mensen die tips hebben, kunnen contact opnemen met SAR Nederland via telefoonnummer 0800-4444-112 of via de politie.