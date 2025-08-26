Sam Gortzak nieuwe hoofdcoach van Lycurgus

Sam Gortzak aan het werk als assistent-coach. Foto: Lycurgus

Sam Gortzak wordt de nieuwe hoofdcoach van de volleyballers van Lycurgus. Gortzak tekent voor één seizoen.

“Het is mooi om ervoor te gaan bij de club waar ik lang heb gespeeld en altijd een fijne tijd heb gehad. Mijn droom is volle zalen, dat Lycurgus echt gaat leven in Stad en Ommeland”, laat de dertigjarige Gortzak in een eerste reactie weten. Hij was als speler in twee periodes in totaal zeven seizoenen actief bij Lycurgus. Afgelopen seizoen was hij werkzaam als assistent onder de inmiddels vertrokken hoofdtrainer Mark Lebedew. In de afgelopen periode deed hij ervaring op, bijvoorbeeld door deze zomer als assistent actief te zijn bij Oranje onder 22.

Gortzak ziet het als zijn doel om de club weer op te bouwen: “Ik wil heel graag dat we weer meer connectie met de stad, fans en andere ploegen krijgen. Dat er een harde kern ontstaat die enthousiast is. Daarvoor hebben we mooie wedstrijden nodig, bijvoorbeeld in de BeNe Conference. We maken een nieuwe start. Dat geeft kansen om een mooie basis te creëren. We doen een stap terug, wat ons als club misschien ook weer toegankelijker maakt.”

Arjan Taaij laat namens de club weten blij te zijn: “Met Sam hebben we een echte Lycurgiaan als hoofdcoach. Als oud-speler, aanvoerder en assistent-coach kent hij de club, de mensen en de regio. Sam symboliseert wie we als club zijn: Samen en onvoorwaardelijk. Het is een ontzettend mooie stap voor hem als coach en voor de club om in gezamenlijkheid te bouwen aan de ambities nu en richting de toekomst.”

Faillissement

Lycurgus werd op 8 mei failliet verklaard na jaren van financiële problemen. Dankzij hulp van de gemeente kon de club een doorstart maken. De gemeente steunt de club met 100.000 euro en het bedrijfsleven komt met 150.000 euro sponsorgeld over de brug. Gortzak: “Ik was natuurlijk het liefst eerder ingestapt, maar we moesten eerst helderheid hebben over de doorstart. Daardoor waren we laat en waren de keuzes voor met name Nederlandse spelers beperkt. We roeien met de riemen die we hebben en waren gedwongen veel naar buitenlandse spelers te kijken. Dat is best een lastig proces, maar ik denk dat we binnen onze mogelijkheden het optimale doen.”

“Iedere speler die bij ons speelt doet het niet voor het geld”

Gortzak vervolgt: “Iedere speler die dit seizoen bij ons speelt doet het niet voor het geld, maar wil bouwen aan de toekomst. En ze hebben allemaal zin om naar Groningen te komen. Dat komt misschien door ons enthousiasme, maar ook door ons in de loop der jaren opgebouwde krachtige netwerk. Spelers hebben vaak al positief met iemand over Lycurgus gesproken. Het is aan mij om te zorgen voor balans in het team en mijn energie en enthousiasme daarvoor in te zetten. Ik geloof in de kracht van de speler en als ik ervoor zorg dat iedereen het beste van zichzelf laat zien, hebben we een goed team.” Lycurgus Groningen is druk bezig met het invullen van de rest van de technische staf. De samenstelling van de selectie maakt de club de komende dagen bekend.