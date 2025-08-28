RUG organiseert publieksacademie over strijd tegen maffia

Foto Andor Heij: Doorkijk naar Forum Groningen

Van 8 tot en met 14 september is het de Week van de Rechtsstaat en daarom organiseert de Rijksuniversiteit van Groningen een publieksacademie in Forum Groningen over de vermenging van de boven- en onderwereld. Iets wat ook in Nederland gebeurt.

Tijdens de publieksacademie gaat professor Laura Peters van de RUG in gesprek met verschillende sprekers over de Italiaanse aanpak van de maffia, kroongetuigen, rechterlijke moed en de weerbaarheid van de rechtsstaat.

Tijdens het evenement wordt ook de film Falcone e Borsellino – Il fuoco della memoria (2023) vertoond. Dat is tevens de première van de film in Nederland.

Kijk voor meer informatie over het evenement en de ticketverkoop op de website van Forum Groningen.