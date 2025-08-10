Rookmelder voorkomt erger bij brand in woning Gelkingestraat: “Had veel slechter af kunnen lopen”

Foto: Joaquín Lo Sie Sen - 112groningen.nl

Het belang van een werkende rookmelder bleek zondagochtend maar weer eens. Het apparaat wekte de bewoners van een woning aan de Gelkingestraat op tijd, waardoor erger werd voorkomen.

Rond 07.30 uur kwam er bij de hulpdiensten een melding binnen omdat er een piepende rookmelder werd gehoord, waarna direct een tankautospuit naar de locatie werd gestuurd. “Het bleek te gaan om een woning op de bovenste verdieping,” vertelt brandweerwoordvoerder Geert Anne Mollema. “Een bewoner was in slaap gevallen terwijl in de magnetron brand was ontstaan. Dankzij de rookmelder werden de bewoners op tijd gewaarschuwd. Brandweerlieden hebben de brand geblust. Er is een ambulance ter plaatse gekomen, omdat de bewoner rook had ingeademd.”

Volgens Mollema is de schade dusdanig groot dat stichting Salvage is ingeschakeld om de bewoners te ondersteunen bij de afhandeling. De woordvoerder grijpt het incident aan om nogmaals te pleiten voor het installeren van een rookmelder: “Als er op deze plek geen melder had gehangen, dan had dit veel slechter kunnen aflopen. Een brand verspreidt zich snel. Als je niet op tijd wakker wordt, kan de rook zo dik zijn dat je de uitgang niet meer weet te vinden.”

Rookmelders zijn in veel winkels verkrijgbaar. “Het is belangrijk om de rookmelder ook regelmatig te testen. Wij adviseren om de test uit te voeren bij de maandelijkse sirenetest op de eerste maandag van de maand. En plak een rookmelder nooit af. Soms zien we dat mensen een apparaat afplakken als het door een onduidelijke oorzaak begint te piepen. Doe dat nooit. Neem het altijd serieus.”