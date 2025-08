Ronald Koeman ontvangt Eredivisie Oeuvre Award

Foto: Ronnie Macdonald via Wikimedia Commons (CC 2.0 SA)

Ronald Koeman, oud-speler van FC Groningen en nu bondscoach van het Nederlands elftal, krijgt komende donderdag de Eredivisie Oeuvre Award. Koeman krijgt de prijs voor zijn gehele rol van betekenis binnen het Nederlandse voetbal.

Guus Hiddink reikt de prijs donderdag uit aan Koeman in Utrecht, vlak voor de start van het nieuwe Eredivisie-seizoen. Koeman is de vijfde persoon die deze eer ontvangt.

Jan de Jong, directeur van de Eredivisie, roemt Koeman als een ‘iconisch figuur’ in de Nederlandse voetbalgeschiedenis: “Afkomstig uit de ultieme voetbalfamilie ging het thuis nooit ergens anders over. En dat is tot op de dag van vandaag eigenlijk niet anders. Al ruim vier decennia lang bepaalt hij voor een groot deel het aanzien van het Nederlands voetbal, in binnen- en buitenland.”

Voetbalstart in Groningen

Koeman groeide op in Groningen, na een korte tijd in Koog aan de Zaan. In zijn jeugd speelde hij bij GRC Groningen. Op zeventienjarige leeftijd maakte hij, een jaar na zijn broer Erwin, in 1980 zijn debuut in het eerste elftal van FC Groningen.

Daarna speelde Koeman voor Ajax, PSV en Feyenoord en werd hij later ook trainer bij al deze clubs. In totaal speelde hij 342 Eredivisie-wedstrijden en coachte er 336. Hij werd zeven keer landskampioen en staat bekend als de meest scorende verdediger ooit. Ook scoorde hij de meeste penalty’s in Nederland: 44.

Koeman speelde 78 interlands voor Oranje en was ook bondscoach. In 1988 werd hij Europees kampioen met het Nederlands elftal. Met PSV won hij datzelfde jaar de Europa Cup I. Ook was hij belangrijk voor FC Barcelona, zowel als speler als coach.