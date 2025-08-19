Restaurant Zeste ook deze week nog gesloten na brand: “Volgende woensdag gaan we weer open”

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Restaurant Zeste aan het Schuitendiep is ook deze week nog gesloten vanwege de brand die op 9 augustus in de keuken woedde. Bij de brand raakte niemand gewond.

“We hebben goed nieuws”, laat Zeste in een schriftelijke reactie weten. “Op woensdag 27 augustus openen wij onze deuren weer. We nemen dan een nieuwe keuken en een nieuw menu in gebruik. Wij kijken ernaar uit jullie weer te verwelkomen.” Aanvankelijk liet het restaurant weten te verwachten na een paar dagen weer open te kunnen, maar het duurt uiteindelijk langer omdat een nieuwe keuken moest worden geplaatst.

Op zaterdagavond 9 augustus kwam bij de hulpdiensten een melding binnen van een woningbrand. Bewoners van een woning boven het restaurant roken na thuiskomst een brandlucht, vertrouwden het niet en belden de brandweer. Brandweerwoordvoerder Geert Anne Mollema: “In eerste instantie richtten wij onze zoekactie naar de brandhaard op de woning. Ook wij roken daar een brandlucht, maar de oorzaak konden we niet traceren.”

De oorzaak werd uiteindelijk beneden in het restaurant gevonden. “We zijn lang op zoek geweest naar de plek waar de rooklucht vandaan kwam. Met behulp van speciaal gereedschap, waaronder een hooligantool, een redzaag en een warmtebeeldcamera, hebben we op meerdere plekken gaten in muren en plafonds moeten zagen. Uiteindelijk hebben we de brandhaard gevonden en onder controle kunnen brengen.”

Direct was ook duidelijk dat de schade groot was. Om bij de brandhaard te komen, moesten bijvoorbeeld tegels in de keuken worden kapotgeslagen. Stichting Salvage werd ingeschakeld om de eigenaar te ondersteunen bij het afhandelen van de schade. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan, is nog onbekend en wordt onderzocht.