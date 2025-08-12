Restaurant Zeste nog de hele week gesloten na brand: “Volop bezig om nieuwe keuken te plaatsen”

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De schade bij restaurant Zeste aan het Schuitendiep lijkt groter dan gedacht. Zaterdagavond brak er brand uit in het gebouw, waarbij de brandweer urenlang bezig was om de vuurhaard te vinden.

Aanvankelijk liet het restaurant weten te verwachten na een paar dagen weer open te kunnen. Maar daar komt Zeste nu op terug: “We zullen deze hele week nog gesloten zijn. Volgende week hopen we onze gasten weer te mogen ontvangen. Zodra we een exacte openingsdatum hebben, laten we dit weten. We willen ook iedereen bedanken die ons de afgelopen dagen lieve berichtjes heeft gestuurd en ons steunt. Op dit moment zijn we volop bezig met het plaatsen van een gloednieuwe keuken in ons pand.”

Zaterdagavond kwam bij de hulpdiensten een melding binnen van een woningbrand. Bewoners van een woning boven het restaurant roken na thuiskomst een brandlucht, vertrouwden het niet en belden de brandweer. Brandweerwoordvoerder Geert Anne Mollema: “In eerste instantie richtten wij onze zoekactie op de woning. Ook wij roken daar een brandlucht, maar de oorzaak konden we niet traceren.”

De oorzaak werd uiteindelijk beneden in het restaurant gevonden. “We zijn lang op zoek geweest naar de plek waar de rooklucht vandaan kwam. Met behulp van speciaal gereedschap, waaronder een hooligantool, een redzaag en een warmtebeeldcamera, hebben we op meerdere plekken gaten in muren en plafonds moeten zagen. Uiteindelijk hebben we de brandhaard gevonden.”

Direct was ook duidelijk dat de schade groot was. Om bij de brandhaard te komen, moesten bijvoorbeeld tegels in de keuken worden kapotgeslagen. Stichting Salvage werd ingeschakeld om de eigenaar te ondersteunen bij het afhandelen van de schade. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan, is nog onbekend en wordt onderzocht.