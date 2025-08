Restaurant NOVO trekt in pand Savour in Haren: “Een nieuwe richting in slaan”

In Haren opent begin september restaurant NOVO de deuren. Het restaurant vestigt zich in het pand van Savour aan de Rijksstraatweg, waarvan de eigenaren vorige week bekendmaakten te stoppen. De 29-jarige Marwin Stoffers is de eigenaar en vertelt over zijn plannen.

“Ik wil dat iedereen zich bij NOVO welkom voelt,” zegt Stoffers. “Vanaf september kun je van 11.00 tot 22.00 uur hier terecht voor alles van een kop koffie tot een vijfgangendiner van de chef.” Stoffers heeft dertien jaar horeca-ervaring en werkte de laatste jaren als chef-kok. Zijn ervaringen bij verschillende restaurants hebben hem geïnspireerd tot het concept van NOVO.

Combinatie van werkplekken

Stoffers wil de sfeer van zijn eerdere werkplekken combineren in NOVO. “Bij restaurant Au Coin Des Bons Enfants in Maastricht leerde ik verfijnd koken en waardeerde ik het nauwe contact met gasten. Paviljoen Van De Dame in Paterswolde was juist een zeer modern restaurant. In Het Witte Huis in Zeegse sprak vooral de gemoedelijke sfeer me aan. Met NOVO wil ik die drie combineren. Het moet een plek worden waar je de hele dag kunt genieten van heerlijke kleine en grote gerechten, die je kunt delen.”

Kunst en cabaret

Naast een maaltijd wil Stoffers ook een stukje beleving toevoegen. “Ieder half jaar zal er andere kunst hangen en staan, en op de eerste en derde zondag van de maand organiseren we iets extra’s tijdens de brunch. Denk aan een vinoloog, livemuziek of cabaret. Ik krijg de kans om mijn eigen restaurant te beginnen en ik wil anderen ook een podium bieden.” Tot maart 2026 zal kunst van Emily en Chris Huisman uit Eelde te zien zijn in het restaurant. Het werk van Emily was vorig jaar al te bewonderen in de tentoonstelling ‘Understatement’ in De Akerk.

Savour is nog tot 23 augustus open. “Jaap en Trijntje, de huidige eigenaren, laten een prachtig restaurant achter dat recent deels is verbouwd en gerenoveerd,” vertelt Stoffers. “Hun goede tips waardeer ik enorm.” Toch kiest Stoffers voor een eigen weg met eigentijdse muziek, shared dining en cultuur, en een focus op biologische, seizoensgebonden en vegetarische gerechten.

Stoffers is zich bewust van het personeelstekort, een van de redenen voor het stoppen van Savour. “Als leermeester ben ik gewend personeel op te leiden,” zegt hij. “Maar vooral medewerkers met ervaring in de bediening zijn zeer welkom om te solliciteren.” Mensen die interesse hebben kunnen via de mail contact opnemen met het restaurant.