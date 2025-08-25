Relatief weinig animo voor speedpedelec in Stad

Een speedpedelec met kenteken - Foto via RDW

De gemeente Groningen heeft weinig met de speedpedelec, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Bij onze gemeentelijke zuiderburen is dat opvallend anders.

Per duizend inwoners telt de gemeente Groningen 1,8 van deze snelle e-bikes. Landelijk ligt dat cijfer net iets hoger, op 1,9. Opvallend is dat net onder Groningen, in de Drentse gemeente Noordenveld, juist de meeste speedpedelecs van Nederland te vinden zijn. Daar staan er 9,6 per duizend inwoners geregistreerd. In gemeenten als Kerkrade en Heerlen zijn speedpedelecs het minst populair. Daar is er slechts 0,4 per duizend inwoners.

Speedpedelecs zijn elektrische fietsen die maximaal 45 kilometer per uur kunnen rijden. Sinds 2017 gelden dezelfde regels als voor bromfietsen. Bestuurders moeten een helm dragen en minstens 16 jaar zijn met een bromfietsrijbewijs.

Begin 2025 reden er in heel Nederland 35,4 duizend speedpedelecs rond. Dat zijn er ruim tweeduizend meer dan een jaar eerder, een groei van 6,5 procent. De stijging gaat minder hard dan in eerdere jaren. De meeste speedpedelecs zijn van particulieren. De helft van de eigenaren is 55 jaar of ouder. Jongeren tot 25 jaar maken er nauwelijks gebruik van.