Rechter zit kap Betonbos niet in de weg

Foto: ingezonden

De kap van het Betonbos in Groningen kan binnenkort alsnog van start gaan. De rechtbank Noord-Nederland gaf vrijdag geen voorlopige voorziening af tegen zowel de milieu- als de kapvergunning. Slecht nieuws voor een groep omwonenden, die juist via de rechter probeerden de kap tegen te houden.

Volgens de rechtbank kwam de contra-expertise van de omwonenden te laat en werden er geen nieuwe feiten aangedragen. Ook het feit dat de tegenstanders geen toegang hadden tot het terrein werd door de rechter niet meegenomen.

Een bijzondere boom, een Italiaanse populier uit 1950, waarop de omwonenden hun hoop hadden gevestigd, bleek ook geen redding te bieden. Deze boom was al opgenomen in het oorspronkelijke onderzoek en verkeert in slechte conditie. De rechter besloot daarom geen voorlopige voorziening toe te kennen.

Het Betonbos moet wijken voor de nieuwe wijk Stadshavens, waar nieuwe woningen zullen worden gebouwd. Eerder dit jaar waren er al protesten van bewoners tegen de kap. Destijds werd de kap op het laatste moment stilgelegd vanwege het broedseizoen van vogels.

Wanneer precies met de kap wordt begonnen, is nog niet duidelijk. Projectontwikkelaar Van Wonen liet tijdens na de ‘bijna-kap’ eind maart al weten te wachten tot het einde van het broedseizoen, na groen licht van een eigen ecoloog.