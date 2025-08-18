Rechter in Stad twijfelt over uitlevering Amerikaanse vrouw vanwege mogelijke doodstraf

De rechtbank in Groningen heeft de uitlevering van een Amerikaanse vrouw aan de Verenigde Staten voorlopig stilgelegd. Er is onvoldoende zekerheid dat haar geen doodstraf zal worden opgelegd.

De vrouw zat begin maart drie weken in het aanmeldcentrum in Ter Apel met haar 4-jarige dochter, zonder dat alarm werd geslagen. Ze vroeg asiel aan en kreeg een vreemdelingennummer van de IND. Ze werd vervolgens aangehouden na een internationale klopjacht, nadat haar moeder in de VS ook was opgepakt voor moord en samenzwering. Hoe de vrouw in Ter Apel terechtkwam, is nog steeds onduidelijk.

De zaak gaat over de moord op Connor Lloyd in South Carolina in augustus 2021. Lloyd werd op zijn oprit in de stad Lyman doodgeschoten. De 33-jarige vrouw wordt verdacht van medeplichtigheid aan de moord door aansporing en samenzwering. Ook de moeder van de vrouw zit vast (in de VS) op verdenking van betrokkenheid bij de moord.

De Amerikaanse autoriteiten hebben daarom om de uitlevering gevraagd van de vrouw. Maar of dat ook gaat gebeuren, is nog allerminst zeker. Nederland levert geen personen uit aan landen waar de doodstraf dreigt, tenzij er voldoende garanties zijn dat de straf niet zal worden uitgevoerd en volgens de rechtbank in Stad is niet voldoende bevestigd door de VS dat de doodstraf niet kan worden opgelegd, zo bleek tijdens een tussenzitting van afgelopen vrijdag.

Het kan ook zijn dat de Amerikaanse procureur andere of aanvullende aanklachten indient waar wel de doodstraf op staat. Daarom moet de officier van justitie in Nederland extra informatie opvragen bij de VS, besloot de rechter.