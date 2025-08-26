Raadslid Etkin Armut op plaats 18 op conceptkandidatenlijst CDA Tweede Kamer

Etkin Armut van het CDA staat op plaats 18 op de conceptkandidatenlijst. Foto: ingezonden

Raadslid Etkin Armut staat op plaats 18 van de conceptkandidatenlijst voor het CDA bij de aanstaande Tweede Kamerverkiezingen. Dat is dinsdag bekendgemaakt.

“Ik ben ontzettend vereerd met deze mooie plek op de lijst”, laat Armut in een eerste reactie weten. Armut is de hoogste Groningse op de landelijke lijst. Sinds 2022 maakt ze deel uit van de Groningse gemeenteraad, waar ze zich bezighoudt met thema’s als wonen, veiligheid en mobiliteit. “Vooral de problemen op het gebied van wonen en veiligheid voor vrouwen liggen mij na aan het hart. Ik wil me daar graag op landelijk niveau voor inzetten.”

Armut is niet de enige Groningse op de lijst. Jacob Boonstra uit Haren staat op plek 31 en Erik Drenth uit Midden-Groningen staat op plaats 43. “Elke regio telt!”, stelt Jacob Boonstra. “Daarom zet ik mij in voor het Noorden. Graag zet ik mij samen met Etkin en Erik in voor een goed resultaat voor het CDA en een Groningse vertegenwoordiging in de Kamer.” De kandidatenlijst is nog niet definitief; op 6 september worden het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst definitief gemaakt tijdens het partijcongres.

Uit de laatste peiling van EenVandaag, samen met onderzoeksbureau Verian, blijkt dat het CDA op dit moment op 22 zetels kan rekenen. Dat is één zetel minder dan een maand geleden. Uit de peiling blijkt verder dat als er op dit moment verkiezingen zouden worden gehouden, de PVV met 33 zetels de grootste partij wordt. Zij winnen drie zetels in vergelijking met een maand eerder. GroenLinks-PvdA daalt van 29 naar 26 zetels. Grote verliezer op dit moment is de VVD, die in een maand tijd acht zetels verliest en nu op vijftien zetels staat.