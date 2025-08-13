Raad van State: ‘RUG mag internationale student afmelden bij IND’

Foto: Joris van Tweel. Academiegebouw

De Raad van State heeft beslist dat de Rijksuniversiteit Groningen een internationale biologiestudent mag afmelden bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst. De student haalde drie jaar achter elkaar te weinig studiepunten en meldde persoonlijke omstandigheden te laat.

Daarom is een beroep van de student tegen de beslissing van de RUG ongegrond, oordeelt ook de Raad van State.

De student begon in 2021-2022 aan de bachelor biologie. Voor haar verblijfsvergunning moest zij elk jaar minimaal 30 studiepunten halen. Ze haalde de norm niet, maar de RUG was coulant omdat de student ziek was en hield zich stil tegen de IND. Ook het jaar erop haalde de student de norm, maar de RUG streek opnieuw over het hart vanwege familieomstandigheden.

Maar vermeende psychische problemen en een functiebeperking meldde ze in het studiejaar 2023-2024 te laat. Met slechts twaalf punten was de maat vol voor de RUG. Het College van Bestuur besloot haar dit keer wel bij de IND af te melden.

De studente tekende bezwaar aan, maar dat werd afgewezen. Ze had haar omstandigheden eerder moeten melden en ze leverde dit keer geen bewijs aan voor haar problemen. Dat deed ze pas tijdens haar beroep. De Raad van State oordeelde eind vorige maand dat dat echt te laat was, net als de bezwarencommissie van de universiteit in Stad. Omdat zij tijdens het studiejaar ook geen contact had met een studieadviseur of studentenpsycholoog, kon de universiteit geen ondersteuning of uitstel geven.