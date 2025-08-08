Qbuzz laat bussen praten voor reizigers met slecht zicht

Foto:P Beeldbank ov-bureau Groningen/Drenthe

Qbuzz heeft in Groningen en Drenthe op enkele buslijnen een nieuw systeem ingevoerd, waarbij het lijnnummer en de eindbestemming buiten de bus worden omgeroepen. Dit maakt het openbaar vervoer toegankelijker voor mensen met een visuele beperking.

Het systeem wordt toegepast bij haltes waar meerdere bussen stoppen. Via luidsprekers aan de buitenkant van de bus wordt bij aankomst omgeroepen welke lijn het is en waar de bus naartoe gaat. Hierdoor kunnen reizigers die blind of slechtziend zijn makkelijker zelfstandig de juiste bus nemen. Ze hoeven minder vaak hulp te vragen aan anderen.

De buitenlijnomroep wordt al gebruikt in delen van Zuid-Holland Noord. In Groningen en Drenthe is het systeem op enkele haltes actief. Qbuzz onderzoekt of dit op meer plekken kan worden ingevoerd.

In de video hieronder wordt het systeem uitgelegd, zoals dat in Zuid-Holland wordt gebruikt.