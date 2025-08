Qbuzz komt met extra vroege bussen voor Groningse 4daagse

Vanaf dinsdag vindt in Stad de eerste Groningse 4daagse plaats. Voor vroege wandelaars rijden daarom extra bussen naar de stad.

Er vertrekken extra ritten vanaf P+R Hoogkerk naar het Hoofdstation van Groningen. Vanaf daar is het ongeveer 15 minuten lopen naar de start op de Grote Markt. De eerste bus vertrekt om 04:45 en komt aan om 04:57. De tweede vertrekt om 05:12 en komt aan om 05:24.

Vanaf 05:30 rijdt er bijna elke 10 minuten een bus. Reizigers kunnen ook in de extra vroege bussen gewoon in- en uitchecken met pinpas of OV-chipkaart.

De allereerste editie van de Groningse 4daagse vindt plaats van dinsdag 5 tot en met vrijdag 8 augustus. Vier dagen lang kunnen wandelaars de provincie verkennen via afstanden van 20 of 40 kilometer per dag, in alle windrichtingen van Groningen.

OOG sprak een maand geleden met de organisatie over het evenement.