PvhN wil duidelijkheid over provinciale rol bij kap Betonbos

In het Betonbos werden donderdagavond drie rode eekhoorns gespot. Foto: still uit video / Rick Middelbos

De Partij vóór het Noorden (PvhN) wil woensdag uitleg van het provinciebestuur over de rol van de provincie bij de kap van het Betonbos.

De provincie greep woensdag in en legde de kap, die plaatsvindt op basis van een gemeentelijke kapvergunning, voor onbepaalde tijd stil. Het ingrijpen volgde op meldingen van omwonenden en natuurorganisaties over dieren in het bos.

Twee dagen later stelde de provincie dat de kap toch door mag gaan, waarna de kettingzagen vrijwel meteen weer aangingen. Dat terwijl een ecoloog uit Stad (Rick Middelbos) al vaststelde dat er minstens drie beschermde rode eekhoorns in het bos leefden en dat er broedende vogels aanwezig waren. Deze soorten zijn wettelijk beschermd.

Maar de provincie liet vrijdag weten, op basis van een rondgang door een andere ecoloog, dat er geen actieve nesten/broedplaatsen waren van de dieren. Daardoor kon de kap worden voortgezet.

‘Hoe beschermen we de Groningse natuur?’

De PvhN wil weten op welke juridische basis de provincie ingreep en hoe onafhankelijk het ecologisch onderzoek naar het bos wordt uitgevoerd, vertelt bezorgde fractievoorzitter Dries Zwart:

“Als de provincie in moet grijpen bij een gemeentelijk project, moeten we weten op welke juridische grondslag dat gebeurt en of dat in de toekomst beter en sneller kan. Wij willen zeker weten dat ecologisch onderzoek onafhankelijk is en dat beschermde soorten niet pas ontdekt worden nadat er al grootschalige kap is gestart.”

Volgens de partij mag de zaak rond het Betonbos geen alleenstaand incident blijven, vervolgt Zwart: “Het gaat hier niet alleen om het Betonbos, maar om de manier waarop we in Groningen onze natuur beschermen. Óók als dat botst met ontwikkelplannen. De provincie heeft hier een duidelijke taak en die willen wij scherp krijgen”