Provincie gaat verkeersveiligheidsonderzoek uitvoeren naar Mario Kart-bocht

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De provincie Groningen start een uitgebreid verkeersveiligheidsonderzoek naar de ‘Mario Kart-bocht’. Sinds de oplevering van de nieuwe verbindingsweg tussen de N7 en de N370 vorig jaar zomer hebben er diverse ongelukken plaatsgevonden.

“We gaan een uitgebreid verkeersveiligheidsonderzoek uitvoeren,” laat een woordvoerder van de provincie weten. “Hiermee toetsen we of en op welke manier de weg risico’s oplevert voor de verkeersveiligheid. Zo moet duidelijk worden hoe de incidenten in de bocht hebben kunnen ontstaan.”

De afgelopen maanden zijn er meerdere ongelukken gebeurd in de bocht. In mei van dit jaar was dit voor de wegbeheerder reden om een nieuwe laag asfalt aan te brengen. Ook werd het regengootje toen verwijderd. Ondanks deze ingreep hebben er daarna nog diverse ongelukken plaatsgevonden.

De maximumsnelheid op de verbindingsweg is 50 kilometer per uur, maar vaak wordt er harder gereden. Hoewel de bocht voldoet aan de regels, blijkt uit ervaring dat sommige auto’s bij hoge snelheid even loskomen van het wegdek. Dit roept de vraag op welke maatregelen er eventueel nog mogelijk zijn op deze plek, maar daarover kan de provincie nog niets zeggen. “We kunnen nog niet vertellen welke maatregelen mogelijk zijn. We wachten eerst de uitkomsten van het onderzoek af.” De resultaten van het onderzoek worden komende herfst verwacht.