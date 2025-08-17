Protestmars tegen femicide brengt veel mensen op de been: “Blief mit dien klaauwen van vraauwen”

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

De protestmars die zondagmiddag in de binnenstad plaatsvond tegen femicide heeft een flink aantal mensen op de been gebracht. De organisatie achter de mars spreekt over achthonderd deelnemers.

“De opkomst was boven verwachting,” vertelt Petra Brouwer van de Dolle Mina’s. “Van tevoren moet je bij de gemeente een vergunning aanvragen en daarbij geef je aan hoeveel mensen je ongeveer verwacht. Wij waren uitgegaan van zo’n driehonderd mensen, maar onze schattingen gaan uit van achthonderd. Toen we vanmiddag op de Grote Markt begonnen, zagen we dat een groot deel van het plein volstond. Dit zegt dat het onderwerp leeft in Groningen en dat mensen ermee begaan zijn. Ik sprak vanmiddag met verschillende vrouwen, en de verhalen die je dan hoort… Ja, daar schrik je van. Het probleem is groter dan je denkt.”

Femicide

Femicide, of vrouwenmoord, is het opzettelijk doden van vrouwen of meisjes. In heel 2024 kwamen bij het Openbaar Ministerie (OM) 24 moord- en doodslagzaken met een vrouwelijk slachtoffer binnen, en 49 zaken van pogingen daartoe. In veel gevallen was de partner of ex-partner de dader en ging er een geschiedenis van huiselijk geweld aan vooraf. De actie van vanmiddag had als doel femicide bespreekbaar te maken. Brouwer: “Het werd vanmiddag ook heel duidelijk in een speech: dit onderwerp gaat ons allemaal aan. Het is heel belangrijk om erover te praten en je vriendin in de gaten te houden. Kijk, we hebben het nu over aantallen, maar daarbij gaat het over het eindstation. Er zit een hele lange weg aan vooraf, waarbij een vrouw te maken heeft met de gevolgen van geweld. Die rode vlaggen, daar moeten we scherp op zijn. Wat bedoel ik dan? Stel dat een vrouw een relatie krijgt en vrij snel daarna stopt met haar werk of zich heel erg afzondert. Dat zijn allemaal rode vlaggen. Daar moeten we op bedacht zijn.”

Tekst gaat verder onder de foto’s:

Foto: Erick Bakker Foto: Erick Bakker

“Er blijft nog veel onder de radar”

De protestmars begon met het opnoemen van 48 namen van vrouwen die in de afgelopen dertig jaar slachtoffer zijn geworden van femicide. Dat er de laatste tijd veel in de media over het onderwerp wordt gesproken, noemt Brouwer positief. “Toch blijft er nog heel veel onder de radar. Het isoleren van vrouwen, of vrouwen die constant gestalkt worden en uiteindelijk geen uitweg meer zien. We zullen hier heel bedacht op moeten zijn.” De actie zal naar alle waarschijnlijkheid een vervolg krijgen. “Wat er vandaag is gebeurd, willen we eerst op ons laten inwerken. Maar wellicht geven we hier een vervolg aan. Ik moet even denken aan Eindhoven, waar ze een sit-in hebben gehouden. Wellicht is zoiets ook iets om hier te doen.”

De hoop was vooraf dat behalve vrouwen ook veel jongens en mannen mee zouden lopen. “Dit was boven verwachting. En dat geeft hoop. Een mooi voorbeeld: eerder vandaag waren we op de Grote Markt alles aan het opbouwen. Er liep een gezin langs, waarbij de vader zei: ‘Oh, dit is vanwege femicide.’ Als ik dat hoor, dan geeft mij dat hoop. Samen als samenleving zullen we dit probleem onder de knie moeten krijgen. Daarbij is de hulp van mannen en jongens essentieel. Blief mit dien klaauwen van vraauwen.”

Dolle Mina’s

De protestmars was een initiatief van de Dolle Mina’s Groningen. De Dolle Mina’s waren in de jaren zeventig een bekende feministische actiegroep die opkwam voor de rechten van vrouwen. De groep is vernoemd naar Wilhelmina Drucker. Men streed onder meer voor gelijke lonen, het recht op abortus en het einde van traditionele rolpatronen. Met het veranderen van de maatschappij leken de Dolle Mina’s in zekere zin overbodig te worden, totdat de groep dit jaar in Groningen weer actief is geworden.

“Voed je zoon op”

Tijdens de protestactie droegen deelnemers borden met teksten als ‘bescherm je dochter’, ‘voed je zoon op’ en ‘it’s not an act of love if you make her’. De actie begon om 13.45 uur. Deelnemers verzamelden zich op de Grote Markt. Bij aanvang werden de namen van slachtoffers van femicide genoemd. Daarna sprak Marian Stoppelenburg de mensen toe. In mei was het precies een jaar geleden dat Stoppelenburgs dochter Sandra door haar man werd vermoord. Sindsdien is ze op een missie om mensen en organisaties bekend te maken met femicide. Met het project ‘Levensgevaarlijke Liefdesrelaties’ geeft ze onder andere lezingen en workshops aan de politie, gemeenten en reclassering.

Bij de protestmars werd een acht door de binnenstad gelopen. Deze acht staat symbool voor het feit dat in ons land elke acht dagen een vrouw of meisje wordt vermoord vanwege haar geslacht, vaak door een (ex-)partner. De mars liep van de Grote Markt via de Vismarkt, Brugstraat en Noorderhaven terug naar de Oude Ebbingestraat en de Grote Markt. Om de ‘acht’ compleet te maken, liep men daarna door via de Vismarkt, Munnekehol, Gedempte Zuiderdiep en de Oosterstraat terug naar de Grote Markt.